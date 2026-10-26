Банани стануть розкішшю?: експерти прогнозують найважчий рік для фруктів за десятиліття

Банани / © pexels.com

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Банани, які роками залишалися одним із найстабільніших і найдоступніших фруктів у продуктовому кошику, ризикують стати наступним товаром, чия вартість стрімко піде вгору.

Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив генеральний директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес.

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«Галузь стикається з екстремальними погодними умовами та геополітичними потрясіннями. Вирощування тропічних фруктів стає дедалі дорожчим з економічної точки зору», — зазначив очільник одного з найбільших світових постачальників бананів.

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За словами Лопеса Флореса, у 2027 році галузь продаватиме менше бананів і, найімовірніше, за вищою ціною. Він прогнозує вкрай важке завершення 2026 року та найскладніший початок наступного року для бананового бізнесу за останні десятиліття.

Головними чинниками кризи стали:

Геополітичні конфлікти та війна

Загострення ситуації на Близькому Сході вже спричинило стрибок цін на паливо, добрива та упаковку.

Кліматичне явище Ель-Ніньйо

Воно викликає потужні зливи в Еквадорі й Перу (що призводить до поширення хвороб рослин, псування врожаю та розмивання доріг), а також спричиняє посухи в басейні Амазонки.

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Проблеми з логістикою

Посуха через Ель-Ніньйо знижує рівень води в Панамському каналі — критично важливому судноплавному шляху для експортерів з Латинської Америки.

Досі бананам вдавалося уникати цінової волатильності, яка зачепила більшість інших продуктів харчування у світі. У 2025 році експорт бананів приніс 12,8 мільярда доларів США, за даними ОЕСР. Однак компанії роками працювали з мінімальною маржою, намагаючись продавати фрукт дешевше долара за фунт.

Тепер, коли витрати на вирощування та доставку з Латинської Америки критично зросли, утримувати низькі цінники на полицях супермаркетів буде неможливо.

Раніше ми писали про те, що в Україні ціни на помідори різко поповзли вгору.

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