Банда захопила будинок пари та вирила тунель, що веде до платинової шахти – фото

Тунель, що веде до сусідньої платинової шахти, був виявлений у спальні родини після того, як, за їхніми словами, банда захопила їхній будинок.

Про це пише Daily Star.

Власник будинку, 65-річний чоловік, стверджує, що він і його дружина були змушені допомагати нелегальній банді, яка хотіла отримати легкий доступ до імпровізованої шахти.

Його спільниця, 31-річна жінка, зізналася, що знала, що будинок використовується як точка входу і виходу з тунелю. Шахта вела з головної спальні до шахти Хуселека в Рустенбурзі, Південна Африка. Ця шахта має одні з найбільших запасів платини в країні. Жінка розповіла місцевим ЗМІ: "До мене підійшли двоє чоловіків. "Один з них був іноземцем, а інший говорив мовою, яку я не розуміла. Вони сказали мені, що вже давно перебувають під землею, під моїм будинком. Вони сказали, що я маю дозволити їм увійти до їхньої шахти через мій будинок. Вони сказали, що їм потрібно заробляти гроші. Вони сказали, що це ситуація "зроби або помри" - ось які слова вони використовували".

За її словами, підозрювані встановили для сім'ї суворі правила щодо того, що вони можуть і чого не можуть робити у власному будинку. Жінка пояснила: "Ми жили з цими людьми в будинку, і вони навіть встановили нам правила. Моїм дітям не дозволяли користуватися своєю ванною кімнатою. Вони повинні були жити в своїй кімнаті, і їм також були встановлені правила".

Тунель, що веде до платинової шахти / Фото: Jam Press

Вона навіть стверджувала, що їй наказали ніколи не дивитися на людей, які заходять і виходять з будинку. Подружжю пред'явлені звинувачення в незаконному видобутку корисних копалин, зберіганні ймовірно крадених речей і втручанні в життєво важливі об'єкти інфраструктури.

Речниця поліції Аманда Фунані пояснила: "Команда отримала наводку і провела арешти. "Вважається, що власник будинку, який мешкає в ньому з родиною, або сам використовував отвір у підлозі кімнати, або дозволив іншим використовувати його як вхід до розташованої поруч шахти. За сприяння команди охорони шахти в будинку було знайдено частину майна шахти та інше обладнання".

Тунель, що веде до платинової шахти / Фото: Jam Press

У п'ятницю та суботу поліція затримала ще вісьмох підозрюваних. Очікується, що 10 обвинувачених постануть перед судом цього тижня.

Фунані додала: "Підозрювані вирішили залишитися під землею, коли намагалися уникнути арешту. Стверджується, що вони побачили, як поліція увійшла до будинку, який вони використовували для проникнення на шахту Хуселека. Їх заарештували після того, як вони вирішили нарешті вийти. З 10 заарештованих підозрюваних четверо є громадянами ПАР, а шестеро – іноземними громадянами". Розслідування триває.

Тунель, що веде до платинової шахти / Фото: Jam Press

Нагадаємо, раніше ув'язнені вирили 10-метровий тунель у тюрмі. Стало відомо, хто саме планував втечу.

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