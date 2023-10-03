Бандера вже у Бєлгороді: на Google-карті російського міста з'явився цікавий пам'ятник (фото)

За повідомленнями користувачів, пам’ятник існує на картах не менше п'яти місяців.

На Google-карті російського Бєлгорода з'явився “пам'ятник Степану Бандері”. Географічною точкою вказано місце, де розташований багатоповерховий будинок на вулиці Жовтнева, 46 у центрі міста, проте мітку не прибирають уже кілька місяців.

Про це пише місцевий пропагандистський Telegram-канал “Пепел”.

Скриншот / Google Maps

Скриншот / Google Maps

Як зазначається, “пам'ятник Бандері” на Google Maps з'явився щонайменше п'ять місяців тому. Про це свідчать коментарі користувачів.

У відгуках про “пам'ятник” деякі пишуть, що він — “найкрасивіший” у їхньому рідному місті, інші “дуже пишаються своїм рідним краєм”.

Скриншот / Google Maps

Скриншот / Google Maps

Треті скаржаться, що не можуть знайти об'єкт і прикріплюють фото будинку, де нібито стоїть “Бандера”.

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