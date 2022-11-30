"Бандерівські" витівки в Єкатеринбургу: поліція розшукує паліїв машин із символом Z (відео)

Поліція в російському місті Єкатеринбурзі розшукує "пробандерівськи налаштованих" паліїв машин з літерою Z.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на ГУ МВС Свердловської області.

"Такі витівки справді в Єкатеринбурзі зареєстровані. Це сталося нещодавно на території Чкаловського району", - заявив офіційний представник ГУ МВС полковник Валерій Горілих .

За його словами, поліцейські нишпорки намагаються встановити особи нічних паліїв, аналізуючи відео з камер спостереження, опитуючи мешканців мікрорайону, а також здійснюючи інші "оперативні заходи, які не підлягають розголосу".

Відео з підпалом автомобілів із наклеєними на них літерами Z у Єкатеринбурзі опублікував журналіст Олександр Невзоров . Невідомі закидали машини "коктейлями Молотова" або обливали їх бензином та підпалювали. Невзоров зазначив, що він не знає, хто здійснює підпали, а відео йому надіслали.

Раніше в Єкатеринбурзі вже затримували місцевого жителя, який обливав червоною фарбою машини із символами Z та V. Він пояснив свої дії пацифістськими поглядами. На затриманого склали три протоколи про "дискредитацію армії" (20.3.3. КпАП).

Також на початку жовтня невідомий порубав сокирою машину з наклейкою Z в одному із дворів у мікрорайоні Уралмаш.

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі активісти легіону "Свобода Росії" також підпалили залізничні потяги з пальним, яке мали доправити окупантам, які воюють в Україні.

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