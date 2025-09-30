"Бандеризм" під забороною: Польща вводить до 3 років в'язниці за ідеологію ОУН-УПА

Удари по українцях: Польща буде саджати за "бандеризм" та ускладнює отримання громадянства / © ТСН.ua

Глава Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого «бандеризму».

Про це пишуть польські видання RFM24 і Rzeczpospolita.

За його словами, запропонована поправка має на меті запобігти поширенню так званої «бандерівської ідеології» та запереченню Волинської трагедії.

Якщо Сейм ухвалить цей документ, то у Польщі можна буде отримати 3 роки в’язниці за «публічне пропагування ідеології Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії».

«Для Польщі бандеризм має особливий і болісний вимір. Він був безпосередньо спрямований проти поляків, що проживали на „східних кресах“, яких вважали перешкодою для реалізації націоналістичного бачення України», — цинічно наголошується в обґрунтуванні. Варто зауважити, що в офіційному документі Польщі західну частину України досі називають «східними кресами», як було за польської окупації до 1939 року.

Крім того, Навроцький пропонує посилити покарання за незаконний перетин державного кордону та організацію інших осіб для цього. Зміни збільшать максимальне покарання за незаконний перетин кордону з трьох до п’яти років позбавлення волі.

Ще один законопроєкт Навроцького подовжує необхідний термін проживання в Польщі для отримання громадянства з 3 до 10 років.

За словами експертів, усі три законодавчі ініціятиви спрямовані в тій чи іншій мірі проти українців.

Раніше президент Польщі публічно заявив, що українців потрібно садити до в’язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА.