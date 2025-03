Бандит вижив: українського собаку вдарили лопатою і залишили помирати у Великій Британії (фото)

Бідолашного собаку, якого під час війни вивезли з України до Великої Британії, вдарили лопатою і залишили помирати на узбіччі.

Про це повідомляє Need To Know.

Німецька вівчарка на прізвисько Бандит дістав перелом черепа. Травма була настільки серйозною, що оголився мозок.

Бандита знайшли наглядачі за собаками на Рідхем Док Роуд, в Іваде, поблизу Сітінгборна, графство Кент. Його терміново відвезли до ветеринара, де йому зробили операцію на голові.

Очікується, що собака повністю одужає.

Пес Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

У нього є мікрочип, виданий в Україні 2022 року, що свідчить про те, що йому близько трьох років. Цілком можливо, що Бандита привіз до Великої Британії хтось, хто тікав від війни.

Пес Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

Зараз Angels 4 Dogs доглядають пухнастого і хочуть знайти йому новий дім. Благодійний фонд для тварин завалений пожертвами. Любителі собак купували йому їжу, ласощі та іграшки.

Корм, ласощі та іграшки, куплені для Бандита / Фото: Angels 4 Dogs

Ясмін Мосс, яка керує організацією Angels 4 Dogs, поділилася: "Вони сказали, що перші декілька днів після операції найважчі, оскільки за цей час у нього може статися крововилив у мозок. Але він у доброму гуморі, виляє хвостом і добре їсть".

Ясмін та Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

Бандита знайшли минулої середи, 12 березня.

Ясмін додала: "Бандита відвезли до віддаленої місцевості в Кенті. І розбили голову тим, що, на думку ветеринара, могло бути лопатою, сподіваючись, що він помре. Коли його знайшли, він був згорнутий калачиком і ледве чіплявся за життя. Я не можу собі уявити, щоб його любов'ю і довірою зловживали так бездушно і жорстоко. Бандит мав бути знайдений. Знати, що цей світ не складається з усіх цих жахливих речей. Розслідування показало, що у нього є незареєстрований український чип, проданий 2022 року. Це означає, що він, ймовірно, приїхав з України до Великої Британії, можливо, з кимось, хто тікав від війни".

Ясмін і Бандит / Фото: Angels 4 Dogs

За коментарем звернулися до поліції графства Кент.

Нагадаємо, на Київщині жінка жорстоко побила собаку. Постраждалого собаку доправили до ветеринарної клініки.

