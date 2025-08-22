"Бандитів" не випустять: Лукашенко відмовив Трампу у звільненні політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розвіяв сподівання на масове звільнення політв’язнів, про яке його просив Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови. Лукашенко заявив, що не буде випускати «бандитів».

Слова Лукашенка під час спілкування з пресою цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

Прохання Трампа та відповідь Лукашенка

За словами Лукашенка, тема звільнення ув’язнених була порушена під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. Він зазначив, що пропозиція надійшла від американської сторони, яка попросила його звільнити всіх політичних в’язнів.

Лукашенко повідомив, що в Білорусі діє спеціальна комісія, яка розглядає запити від засуджених, але остаточне рішення залишається за ним особисто. Раніше, за його словами, у рамках «американської угоди» вже було помилувано 16 осіб.

Чому Лукашенко відмовляється звільняти людей

За даними білоруської опозиції та правозахисних груп, у білоруських в’язницях залишається до 1300 політичних в’язнів, більшість з яких потрапили за ґрати після придушення масових протестів 2020 року. Цю цифру також озвучував і американський президент.

Але Олександр Лукашенко заперечує наявність політичних в’язнів у Білорусі, називаючи їх «бандитами», які «палили і підривали». Він стверджує, що звільнення цих людей не підтримає суспільство.

«Хочете півтори чи дві тисячі (як вони там рахують)? Забирайте до себе, везіть їх туди. [Не варто — ред.] розраховувати на те, що ми випустимо бандитів, які палили, підривали, і вони це визнають. Ми їх випустимо, а вони знову проти нас війну вестимуть? Тут мене суспільство не підтримає», — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Лукашенко президент США Дональд Трамп заявив, що вважає «могутнім лідером» самопроголошеного президента Білорусі.