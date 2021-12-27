Бангкок офіційно скасував святкування Нового року

64,2% населення Таїланду вважаються повністю вакцинованими від коронавірусу.

Бангкок у понеділок, 27 грудня, оголосив про скасування святкування Нового року на тлі збільшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Столична адміністрація Бангкока (BMA) та відповідні урядові установи з жалем оголошують про скасування заходів із відзначення Нового року, що проводяться BMA у 50 районах, зокрема церемоній молитов та піснеспівів", - йдеться в заяві уряду Таїланду.

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Водночас приватному сектору вирішили не забороняти "проводити святкування зворотного відліку до Нового року" за умови дотримання суворих карантинних обмежень.

Впродовж доби у Таїланді позитивні результати тестів на коронавірус отримали 2 437 людей, тож загальна кількість зареєстрованих в країні випадків збільшилася до 2 212 407. Від ускладнень COVID-19 померли ще 18 тайців (загалом від початку пандемії - 21 598).

64,2% населення Таїланду вважаються повністю вакцинованими від коронавірусної інфекції.

Тим часом у Китаї зафіксували найбільшу за 21 місяць кількість нових випадків захворювання на COVID-19. У місті Сіань, понад 13 мільйонів жителів якого перебувають на карантині, кожне домогосподарство лише раз на три дні може відправляти одного з членів родини до магазину.

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