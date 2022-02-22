Банк Росії готується до введення санкцій проти інфраструктури фінансового ринку

Регулятор встановлюватиме контрольні значення для центральних контрагентів.
Банк Росії повідомив, що зможе встановлювати центральному контрагенту (ЦК) контрольні значення обов'язкових нормативів за його клопотанням у разі порушення центральним контрагентом обов'язкових нормативів при введенні санкцій або загрозі їх запровадження щодо інфраструктури фінансового ринку.
Про це пише російський Інтерфакс.
Центральний Банк Росії відніс до суттєвих критеріїв, які дозволяють йому це зробити, по-перше "зміни кон'юнктури фінансових ринків, викликані введенням або загрозою запровадження заходів обмежувального характеру іноземною державою, державним об'єднанням або союзом, державною або міждержавною установою іноземної держави, державного об'єднання або союзу.
А по-друге, до таких критеріїв входить також відмова або загроза відмови від проведення розрахунків за відкритими в іноземних банках-контрагентах рахунками учасників клірингу (безготівкова фінансова операція, яка передбачає розрахунок за товар, послугу, цінні папери відповідно до двосторонніх зобов'язань - ред.).
Причиною для встановлення Банком контрольних значень обов'язкових нормативів може бути також обмеження або загроза обмеження допуску до номінованих в іноземних валютах активів, що належать учасникам клірингу.
Як зазначається, реалізація хоча б одного з названих критеріїв може бути достатньою умовою встановлення регулятором контрольних значень для центральних контрагентів.
Нагадаємо, Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР". Документом передбачається заборона громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити в США будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати товари із США в ОРДЛО.
Крім того, Франція анонсувала санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР". Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр.
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