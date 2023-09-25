Банк сперми оголосив конкурс серед студентів на найшвидші сперматозоїди: що отримають учасники

У Китаї банк сперми провінції Хенань приваблює студентів університетів робити пожертвування, а також взяти участь в оригінальному конкурсі.

Про це пише South China Morning Post.

Представник установи висловив сподівання, що більше студентів університетів стануть донорами, оскільки якість їхньої сперми краща, ніж у широкої публіки.

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"Через забруднення навколишнього середовища та напруженої роботи, загальна якість сперми погіршилася. Це призвело до безпліддя у подружніх пар, вносячи дисгармонію в їхні сім'ї та суспільство. Як і кров, донорство сперми – це гуманітарна діяльність. Це може принести хороші новини безплідним парам. Тому ми закликаємо студентів університетів здавати сперму, щоб зробити внесок у життя суспільства", - йдеться в повідомленні.

Додатковим бонусом стало те, що банк сперми організував конкурс у місті Чженчжоу. Його мета – знайти чоловіка з найбільшою кількістю сперматозоїдів та найенергійнішою спермою.

Учасники отримуватимуть 200 юанів (27 доларів США) за кожну пожертву як компенсацію за проїзд та інші витрати.

Очікується, що вони зроблять пожертвування від восьми до 20 разів упродовж двомісячного періоду. Ті, хто набере 20 пожертвувань, отримають додаткову нагороду у розмірі 2100 юанів.

Після закінчення конкурсу учасники також матимуть професійну оцінку фертильності. Буде обрано двох переможців: одного з найбільшою кількістю сперматозоїдів та одного з найенергійнішою спермою.

За словами організаторів, дані про переможців та аналіз конкурсу будуть оприлюднені таким чином, щоби зберегти анонімність учасників.

Нагадаємо, чоловік помер на сім хвилин після аварії та побачив свої минулі життя. Його взяли "в ураганну подорож" і показали різні колишні життя.

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