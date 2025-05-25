Банк заблокував рахунок друга Путіна, на який він отримував гроші з РФ — Bild

Банк Sparkasse заблокував рахунок колишнього федерального канцлера Німеччини / © Associated Press

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Спеціалізований комерційний банк Sparkasse заблокував рахунок колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера, на який той отримував платежі з Росії. Перекази більше не зараховуються.

Про це пише BILD.

Шредер отримує гроші, як представник та голова наглядової ради компанії Nord Stream 2. Компанія переказує йому кожні півроку близько 200 тисяч євро. Зазвичай, гроші надходять через відділення Газпромбанку в Люксембурзі. Але від 2024 року Шредер не отримав жодної копійки — Sparkasse повертає такі перекази.

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Що відомо про дружбу Шредера і Путіна

Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер став лобістом свого друга Володимира Путіна лише через кілька місяців після закінчення служби канцлером у 2005 році.

«Завдяки роботі на російські державні концерни Шредер заробив мільйони. Цей факт давно є приводом для критики щодо політика», — йдеться у матеріалі.

Банк Sparkasse вирішив заблокувати рахунок Шредера через побоювання американських санкцій, якщо продовжить зараховувати ці кошти.

Водночас, як зазначають автори матеріалу, Шредер не перебуває під санкціями — дріга Путіна досі не внесено в жодний список санкцій, а санкції проти Nord Stream 2 діють ще з 2022 року і тому незрозуміло, чому банк вирішив заблокувати рахунок ексканцлера лише 2024 року.

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«Ми в принципі не висловлюємось публічно щодо клієнтських відносин. Тому просимо зрозуміти, що ми не можемо відповісти на ваші запитання», — так прокоментував ситуацію представник банку.

Видання дізналося, що за кілька тижнів до блокування рахунку головою наглядової ради Sparkasse став затятий критик Шредера обер-бургомістр Ганновера Беліт Онай із партії «Зелених». Як пишуть автори, на збіг це мало схоже.

«Онай неодноразово виступав проти Шредера, а 2022 року запропонував позбавити того звання почесного громадянина Ганновера „З огляду на те, що Герхард Шредер не готовий понести особисті наслідки у зв’язку з війною в Україні, припинення його почесного громадянства є логічним кроком“, — йдеться у матеріалі.

Шредер тоді випередив бургомістра і сам зняв з себе почесне звання.

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Речник Оная також відмовився коментувати ситуацію із блокуванням рахунку у Sparkasse.

Джерела з банківських кіл розповіли BILD, що Шредер поки що не робить юридичних кроків проти Sparkasse. Нещодавно він дав зрозуміти, що, як і раніше, підтримує Nord Stream 2, оскільки природний газ корисний для німецької економіки та її конкурентоспроможності.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що слідом за колишнім федеральним канцлером Німеччини Герхардом Шредером і Ангела Меркель може втратити деякі привілеї.

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