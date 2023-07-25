Банки чотирьох країн припиняють співпрацю з платіжною системою "Юністрим" через санкції США

Про припинення переказів через "Юністрим" повідомили банки Грузії, Вірменії, Узбекистану та Молдови.

Один з останніх доступних росіянам каналів із виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмови приймати платежі з РФ через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його даними, перекази за кордон через "Юністрим", яка до війни забезпечувала до 40% таких операцій і була одним із лідерів ринку, призупинили щонайменше три грузинські банки.

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"TBC bank припинив працювати з "Юністримом" ще 21 липня. В понеділок із системою припинили роботу Bank of Georgia і Liberty bank – два найбільші в Грузії за розміром активів", – повідомив керівник ОП.

У Вірменії, за його словами, від роботи з "Юністримом" відмовилися 4 з 18 банків, у Казахстані приймання і відправлення грошей через "Юністрим" припинив державний поштовий оператор "Казпошта", а в Узбекистані від роботи з "Юністримом" відмовилися "Іпотека-банк", "Капіталбанк" і "Халк-банк".

Сам "Юністрим" зупинив перекази до Грузії, Туреччини та Ізраїлю, зазначив Єрмак.

Пізніше стало відомо, що найбільші банки Молдови призупинили на невизначений термін роботу з російською системою грошових переказів "Юністрим".

Про це повідомляє NewsMaker.

Про припинення співпраці з "Юністримом" у вівторок, 25 липня, повідомили одразу чотири молдовські банки: MAIB, Moldindconbank, Fincombank та Victoriabank.

У MAIB пояснили зміни тим, що у російської системи "є невиплачена заборгованість перед банком".

Повідомляється, що в багатьох банках Молдови не працює російська система грошових переказів Contact, а в деяких інших банках – система "Золота корона".

Нагадаємо, США запроваджують санкції проти широкого кола юридичних і фізичних осіб у сферах оборони, технологій, фінансових послуг та енергетичних галузей РФ.

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