Банкір розповів, коли в Росії закінчаться гроші

Банкір розповів, коли економіку Росії накриє інфляція / © Reuters

З огляду на величезні витрати на війну та міжнародні санкції, економіка Росії опинилася у скрутному становищі. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, країна-агресор має серйозний дефіцит бюджету, який змушена покривати за рахунок накопичень. Однак, цих грошей може не вистачити, щоб продовжувати фінансувати війну.

Про це пише 24 канал.

Дефіцит бюджету та виснаження накопичень

За словами Фурси, російський федеральний бюджет у 2025 році має значний дефіцит. На відміну від інших країн, Росія не може залучати зовнішні кредити, крім можливих позик від Китаю. Для покриття бюджетної «дірки» Кремль змушений використовувати свої накопичення, так звану «тумбочку», що були зібрані за 30 років високих цін на нафту.

«На наступний рік в них не буде грошей для фінансування війни. Війна — це дуже-дуже дорого», — наголосив Фурса.

Загроза друку грошей

Щоб продовжувати війну, Росії доведеться вмикати друкарський верстат на повну потужність. Сергій Фурса наголошує, що такий крок завжди має дуже погані наслідки для економіки країни.

На думку банкіра, в цій ситуації раціональним рішенням для Росії було б прийняти пропозицію Трампа і вийти з конфлікту, оскільки гроші закінчуються. Однак він ставить під сумнів раціональність Володимира Путіна, який, на його думку, мислить не як адекватна людина, а крізь призму підручника з історії.

Інші економічні проблеми

Зростання дефіциту: за перші сім місяців 2025 року дефіцит бюджету Росії у чотири рази перевищив запланований показник.

Інфляція: в країні зростає інфляція, що змушує Центробанк підвищувати відсоткову ставку до рекордних значень.

Торгівля з Китаєм: товарообіг з Китаєм скоротився, оскільки зменшився попит на російські енергоносії та сировину (нафтопродукти, вугілля, деревина, скраплений газ).

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц порівняв економіку Росії з пожежею, яку неможливо загасити. Оскільки її фінансові проблеми мають ефект доміно, а санкції та величезні витрати на війну негативно впливають на доходи росіян.

Нагадаємо, з метою підтримки високих витрат на оборону та фінансування війни в Україні російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати. Економіка країни відчуває значне навантаження, попри заяви президента Володимира Путіна про її стабільність.

Російська економіка має певний запас міцності на цей рік, можливо, ще на наступний, але навряд чи на довший період.

Президент США Дональд Трамп активізує економічний тиск на Росію, намагаючись зупинити війну в Україні. Поєднуючи дипломатичні сигнали з ультимативними погрозами, Трамп відкрито говорить про плани завдати удару по нафтодоларах, які фінансують російську армію.