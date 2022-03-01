Банківські картки РФ перетворюються на сміття: Visa заблокували доступ кільком фінустановам окупантів

Картки, випущені цими банками РФ, припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Visa і Mastercard заблокували доступ підсанкційним банкам Росії, яка напала на Україну і продовжує агресію, до користування своїми послугами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії", – написав Федоров.

У ВРУ уточнили, що йдеться про банки, які перебувають під санкціями. Це означає, що картки цих банків працюватимуть лише в Росії. Ними не зможуть розрахуватися на кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Visa також засуджує вторгнення росіян на територію України та підтримує український народ. Крім того, Visa Foundation надасть $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям.

А ще Visa подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до $1 млн) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.