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Банківські картки РФ перетворюються на сміття: Visa заблокували доступ кільком фінустановам окупантів

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Банківські картки РФ перетворюються на сміття: Visa заблокували доступ кільком фінустановам окупантів

Картки, випущені цими банками РФ, припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Visa і Mastercard заблокували доступ підсанкційним банкам Росії, яка напала на Україну і продовжує агресію, до користування своїми послугами. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії", – написав Федоров.

У ВРУ уточнили, що йдеться про банки, які перебувають під санкціями. Це означає, що картки цих банків працюватимуть лише в Росії. Ними не зможуть розрахуватися на кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Visa також засуджує вторгнення росіян на територію України та підтримує український народ. Крім того, Visa Foundation надасть $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям.

А ще Visa подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до $1 млн) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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