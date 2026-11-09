Банки "обнулять", а інтернет вимкнуть на три місяці: ЦПД пояснює, звідки взявся фейк про кібератаку 17 листопада

Кібератака / © pexels.com

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У соцмережах масово поширюють конспірологічну теорію про нібито масштабну кібератаку 17 листопада 2026 року. Автори дописів стверджують, що хакери «обнулять» банківські рахунки, а інтернет у всьому світі вимкнуть на три місяці.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував ці повідомлення: жодних підтверджень такої загрози немає.

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© Центр протидії дезінформації

Кібератака 17 листопада: що стверджують у соцмережах

У дописах, які стрімко поширюються у соцмережах, людей закликають терміново знімати гроші й купувати харчі.

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«Терміново готуйтеся! 17 листопада буде повністю вимкнено світло та інтернет по всьому світу щонайменше на 90 днів. Усі картки та карткові рахунки будуть заблоковані або обнулені. Знімайте готівку вже зараз і робіть запаси їжі!» — йдеться в одному з типових панічних дописів.

Такі повідомлення створюють відчуття неминучої катастрофи та підштовхують до панічних дій. Однак у Центрі протидії дезінформації наголошують:

«Автори подібних „вкидів“ спираються не на офіційні заяви чи документи, а на чутки, фейкові інтерв’ю та неперевірену інформацію з анонімних джерел».

Маніпулятори також використовують як «доказ» реальні рекомендації урядів різних країн щодо підготовки до надзвичайних ситуацій. Такі поради справді існують, але вони є стандартними цивільними протоколами.

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«Насправді ці рекомендації не пов’язані з 17 листопада й не містять жодних попереджень про кібератаку чи світовий колапс», — повідомили в ЦПД.

Тест системи оповіщення у США 17 листопада: що відомо

До конспірологічної теорії також додали інформацію про заплановану на 17 листопада перевірку системи екстреного оповіщення у США. Це справді реальна подія, однак вона не має стосунку до «вимкнення інтернету» чи блокування банківських рахунків.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) разом із Федеральною комісією зі зв’язку (FCC) проведе 17 листопада 2026 року загальнонаціональний тест системи екстреного оповіщення. Під час перевірки радіо- й телекомпанії, кабельні, супутникові та інші провайдери можуть приблизно на одну хвилину перервати звичайний ефір.

«Це загальнонаціональна перевірка Системи екстреного оповіщення… Це лише тест. Від громадськості не вимагається жодних дій», — йдеться в офіційному повідомленні FEMA.

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У ЦПД повторно запевнили: «Тест системи оповіщення у США не передбачає відключення інтернету чи доступу до банківських рахунків. Жодних офіційних повідомлень про обмеження чи загрози 17 листопада немає».

Ця конспірологічна теорія поєднує кілька реальних фактів — рекомендації щодо запасів і плановий тест системи оповіщення — з повністю вигаданим сценарієм атаки, щоб надати неправді вигляду достовірності.

У Центрі протидії дезінформації закликають зберігати спокій:

«Закликаємо не піддаватися паніці, не поширювати сумнівні дописи та перевіряти інформацію виключно в офіційних джерелах — на сайтах державних органів, банків, служб надзвичайних ситуацій та в авторитетних медіа».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ворожу кібератаку на застосунок «Повітряна тривога». Увечері 1 листопада українці масово почали отримувати фейкові сповіщення про ядерну, радіаційну та хімічну загрозу, а також вуличні бої. Через інцидент команда сервісу тимчасово призупиняла його роботу та вимикала push-сповіщення.

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