Російська економіка під загрозою: криза очікується протягом року

Банки Росії б’ють на сполох / © ukurier.gov.ua

Російські банки стоять на порозі серйозної кризи. Експерти прогнозують можливий банківський колапс вже до квітня 2026 року, якщо економічна ситуація не покращиться. Головна причина — зростання кількості «поганих» кредитів, які клієнти не можуть повернути.

Про це повідомляє на Bloomberg.

Банкіри б’ють на сполох через зростальні проблеми з безповоротними кредитами, що може спровокувати кризу в найближчий рік. Високі відсоткові ставки та погіршення платоспроможності позичальників призводять до того, що люди не можуть розрахуватися за кредитами, а приховані борги зростають.

Хоча офіційна статистика поки що не показує критичного зростання прострочень, внутрішні документи банків свідчать про величезну різницю між публічними даними та реальною ситуацією. За оцінками самих банків, обсяг безнадійних боргів сягає трильйонів рублів. Вони вже вживають заходів для зменшення ризиків. Наприклад, у січні-лютому 2025 року корпоративні кредити зменшилися на 1,5 трильйона рублів (близько 19 мільярдів доларів). Водночас зростає частка неповернених роздрібних кредитів, і банки побоюються подальшого збільшення «сумнівних» позик.

Аналітики прогнозують помірну ймовірність системної кризи до квітня 2026 року. Якщо ж нових кредитів буде менше, а дефолтів більше, ризик зросте. Центральний банк також зазначає, що ризики зосереджені у 13 найбільших компаніях, кількість яких за рік подвоїлася.

Позиція російських чиновників: від «охолодження» до уникнення «стагнації»

На Петербурзькому форумі російські міністри по-різному оцінили економічну ситуацію. Міністр економіки Максим Решетніков попередив про ризик рецесії (спад економіки). Натомість глава Центробанку Ельвіра Набіулліна назвала це «необхідним охолодженням» після періоду високої інфляції. Міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що економіка переживає «холодний період».

Володимир Путін, своєю чергою, зажадав уникнути стагнації (застою) та рецесії за будь-яку ціну. Проте санкції та можливі нові обмеження від ЄС та США на банківський сектор можуть ще більше погіршити стан фінансової системи Росії.

Наслідки та прогнози: попри прибутки, економіка гальмує

Незважаючи на рекордний прибуток російських банків 2024 року (3,8 трильйона рублів), ситуація в промисловості та будівництві погіршується. А борги державних галузей лише посилюють кризу. Хоча військовий попит забезпечив зростання ВВП на 4,5% 2024 року, у першому кварталі 2025 року зростання сповільнилося до 1,4%.

Для пом’якшення кредитної кризи Центробанк вперше за три роки знизив ключову ставку до 20%, але вона все ще залишається на рекордно високому рівні.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Наусєда виступив за розширення санкцій проти Росії, закликавши до рішучих дій з боку Європи та припинення «половинчастих заходів».