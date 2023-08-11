Брала участь в акції проти лайнера з росіянами: у Грузії оштрафували українку

Українку Марину Чобанян, яка брала участь в акції проти російського лайнера, суд Батумі оштрафував на 2 тисячі ларі (приблизно 28 300 гривень).

Про це повідомляє інформаційний портал "Новини - Грузія".

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Примітно, що батумський міський суд зняв із громадянки України Марини Чобанян обвинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку під час акції проти корабля з російськими туристами 31 липня. При цьому її визнали винною у "непокорі законній вимозі поліції".

Як постраждала пояснила у суді, безпідставне затримання сталося настільки агресивним і раптовим, що перший час вона перебувала в шоці і не зрозуміла, що взагалі відбувається. Так, Чобанян інстинктивно почала відмахуватися руками.

Втім, суд не взяв до уваги її аргументів. За словами судді, вона не мала права "бити поліцейських". Щоправда, потім він виправився, сказавши "не мала права махати руками на поліцейських".

"Я подаватиму апеляцію. Мене звинуватили у непокорі "законній вимозі" поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши звинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає "законна вимога"?" – заявила Чобанян.

Нагадаємо, раніше у грузинському порту Батумі на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами затримали ще одного громадянина України. Правоохоронці арештували Дмитра Зеркеського, його місцеперебування досі невідоме.

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