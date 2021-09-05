Барикади і сльозоточивий газ: у Чорногорії відбулися сутички через інтронізацію митрополита Сербської церкви

Барикади і сльозоточивий газ: у Чорногорії відбулися сутички через інтронізацію митрополита Сербської церкви

14 людей були затримані, двоє заарештовані, а семеро поліцейських отримали поранення.

У чорногорському місті Цетиньє відбулися сутички демонстрантів з поліцією. Мітингувальники виступали проти інтронізації нового митрополита Сербської церкви у Чорногорії та приїзду до країни сербського патріарха.

Про це інформує BBC News і Reuters.

"Ми сьогодні на барикадах, тому що нам набридло, що Белград заперечує існування нашої нації і говорить нам, які наші релігійні права. Усі релігійні об'єкти (церкви), побудовані в Чорногорії, належать людям тут і державі Чорногорія", — заявила протестувальниця Анжела Іванович.

Президент країни Міло Джуканович навіть закликав чорногорців зірвати церемонію.

У Цетиньє — історичній столиці Чорногорії, демонстранти перекривали дороги, будували барикади, запалювали шини, а також кидали в поліцейських каміння.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників. 14 людей були затримані, двоє заарештовані, а семеро поліцейських отримали поранення.

Terrible scenes from Montenegro. The government did everything for this to happen. Serbian church even more. Patriarch Porfirius met with government Maybachs pic.twitter.com/dXCHl8gEHZ — Ljubomir Filipović (@ljubofil) September 4, 2021

Protesters in Montenegro clash with hundreds of riot police ahead of the inauguration of the new head of the Serbian Orthodox church pic.twitter.com/aZcnAzdTBk — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 4, 2021

Через загрозу нападу сербського патріарха Порфирія та нового митрополита СПЦ у Чорногорії Іоаникія доправили у Цетиньє на гелікоптері.

Як повідомляє "Балканський оглядач", після початку інтронізації блокування доріг в напрямку Цетиньє завершилось. Громадяни залишили барикади.

Нагадаємо, що Чорногорія проголосила незалежність від Сербії у 2006 році. Сербську церкву у Чорногорії називають одним з інструментів впливу Белграда на Подгорицю.

У минулому році Сербська церква, незважаючи на пандемію і карантинні обмеження влаштовувала у Чорногорії багатотисячні мітинги через закон, який передбачає націоналізацію храмів, зведених до 1918 року. Від коронавірусу помер попередній очільник СПЦ у Чорногорії митрополит Амфілохій. У нього на похороні заразився COVID-19 сербський патріарх Іриней, який також невдовзі помер. Замість нього патріархом обрали митрополита Порфирія.

Восени 2020 року Чорногорія і Сербія вислали послів одна одної через суперечку щодо рішення столітньої давнини.

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