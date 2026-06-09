Батіг і пряник для Трампа: як європейці готуються до самітів G7 та НАТО, і що отримає Україна

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Наступного тижня, 15-17 червня, Франція прийматиме саміт G7 на альпійському курорті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера. Єлисейський палац майже впевнений, що Трамп візьме в ньому участь, не дивлячись на триваючу війну з Іраном. А щоб трохи задобрити Трампа, Макрон готує вечерю на двох у Версальському палаці, знаючи, як президент США любить помпезність, позолочені інтер’єри (а в оздобленні палацу більше однієї тони золота) та пишні прийоми.

Таким чином Макрон намагається запобігти найгіршому сценарію — що Трамп гучно грюкне дверима, якщо таки приїде на саміт «сімки», через образу на відмову партнерів допомогти США розблокувати Ормузьку протоку й «збити» світові ціни на нафту. Адже минулого року на саміті G7 у Канаді саме так і відбулося. Є й інше потенційно небезпечне поле для конфлікту — це участь Володимира Зеленського. Українського президента запросив особисто Еммануель Макрон.

Разом із британським прем’єром Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, у неділю, 7 червня, у форматі E3 в Лондоні вони вже звірили годинники перед самітами G7 і НАТО в Анкарі на початку липня, а також зустріччю Коаліції охочих під час святкувань з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Зокрема лідери України, Британії, Франції та Німеччини окреслили п’ять умов для тривалого та справедливого миру. Адже у відкритому листі до Путіна (на який той образився, зокрема через апеляцію до його віку) Зеленський наголошував, як на Алясці очільнику Кремля «пообіцяли вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи».

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Тож як європейці переконуватимуть Трампа? Чи, можливо, навіть застосують важелі тиску в обмін на подальшу підтримку України з боку США? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Бої у клітках: День народження Трампа

Макрону вже довелося піти на поступку Трампу й перенести початок саміту G7 з 14 на 15 червня. Все через бої на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), запланованого якраз на 14 червня — 80-річчя президента США. Він пройде прямо на галявині Білого дому. Американські ЗМІ пишуть, що спорудження трибун і бійцівської клітки — спортивної арени з октагоном — вже майже завершене. Проте у США з цього приводу багато скандалів. Зокрема, у федеральному позові щодо скасування боїв зазначається, що Трамп має інвестиції у материнську компанію UFC. Тож не складно здогадатися, хто є одним із найбільших вигодонабувачів цього чемпіонату.

Офіційно турнір називається UFC Freedom 250, присвячений ще й 250-річчю незалежності США, яке відзначатимуть 4 липня. Взагалі в планах Трампа було також завершити будівництво нової бальної зали у східному крилі Білого дому, де були офіси першої леді, яке було повністю знесене. Адміністрація Трампа заявляла, що будівля була вже стара, а будівництво нової бальної зали оцінювала у $400 млн, яке мали покрити приватні донори. Проте нещодавно на Капітолійському пагорбі розгорівся справжній скандал, причому навіть у лавах республіканців, коли адміністрація Трампа подала до Конгресу запит на виділення $1 млрд платників податків на добудову бальної зали, який Сенат відхилив.

Тож тепер зрозуміло, чому Макрон вирішив влаштувати Трампу прийом та пишну вечерю у Версальському палаці. Під час офіційного візиту Трампа до Парижа у 2017 році на День взяття Бастилії, Макрон запросив його та першу леді Меланію повечеряти в ресторані на Ейфелевій вежі. Європейські ЗМІ нагадують, що тоді Трамп був настільки вражений урочистостями в Парижі, а він був почесним гостем на параді на Єлисейських полях, що захотів провести свій парад у Вашингтоні, який і запланований, хоч і в обмеженому форматі, 4 липня на 250-річчя незалежності США.

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За інформацією Bloomberg, на саміті G7 Франція, Британія, Німеччина та інші представлять план із розмінування Ормузької протоки після укладення мирної угоди між США та Іраном. Це головне питання порядку денного зустрічі «сімки». Європейські уряди сподіваються, що це дещо знизить градус напруги між США та Європою після неодноразових нарікань адміністрації Трампа на небажання союзників доєднатися до війни проти Ірану й розблокування Ормузької протоки. Проте постійні удари Ірану та Ізраїлю ставлять під сумнів досягнення будь-якої угоди. До того ж, держсекретар Марко Рубіо наприкінці травня вже відхилив цю ініціативу європейців як недостатню, наполягаючи на «плані Б».

«Лестощі ефективні лише як частина динаміки влади. Або якщо є якась негайна вигода для США чи родини Трампів. І це те, чого ми не можемо зробити. Ми не можемо дати Трампу замок у Франції», — цитує Politico неназваного європейського чиновника про очікування від саміту G7.

Лист дияволу: чи дослухається Трамп до європейців

Все ж європейці знають, як тонко підколоти Трампа, враховуючи не найкраще політичне становище чинної американської адміністрації на тлі війни на Близькому Сході, яку вона не може ні виграти, ні завершити. Нагадаємо, як під час візиту до США в квітні цього року британський король Чарльз ІІІ пожартував над американським президентом, відповівши на його закид, що якби не США, європейські країни розмовляли б німецькою.

«Смію сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою. Для мене особлива приємність знову опинитися в цій чудовій будівлі, серці вашої демократії. З цієї нагоди не можу не відзначити зміни, що відбулися у східному крилі. Мені прикро це казати, але ми, британці, звичайно, зробили власну спробу реконструкції Білого дому у 1814 році», — сказав король Чарльз ІІІ, натякаючи, як тоді британці спалили резиденцію американських президентів та Капітолій.

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Для операцій на Близькому Сході американські військові використовують європейські авіабази. До того ж, ЄС має торгові важелі впливу на США. Станом за зараз Брюссель продовжив дію торговельної угоди, якої Америка та Союз досягли влітку 2025 року. Проте Єврокомісія залишає за собою право переглянути умови американського експорту, якщо його об’єми загрожуватимуть виробникам ЄС. Тож зокрема й цей важіль, поруч з ідеєю генсека НАТО Марка Рютте щодо можливості збільшення закупівель європейськими країнами американської зброї як важливої частини саміту Альянсу в Анкарі, міг би стати важливим аргументом щодо подальшої підтримки України з боку США.

У своїй статті президент американської Ради з міжнародних відносин (CFR) Майкл Фроман нагадує, що війна на Близькому Сході суттєво виснажила американські запаси зброї, особливо ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. ТСН.ua вже писав, що на поповнення складів Пентагону — виробництва нової зброї — може піти кілька років. Україна ж критично залежить від постачань ракет-перехоплювачів до Patriot зі США, які оплачують європейські країни.

«США, які виробляють лише 60-65 перехоплювачів на місяць і витратили майже половину своїх запасів за сім тижнів війни з Іраном, більше не постачають ці боєприпаси Україні. Натомість нові поставки залежать від того, чи європейські союзники закуплять їх від імені Києва. Найбільше таке замовлення на суму $3,7 млрд, профінансоване Німеччиною, підписане у квітні, розпочнеться не раніше 2028 року. Здатність Європи збільшити виробництво перехоплювачів SAMP/T також перебуває під питанням», — зазначає Майкл Фроман.

Особливо гостро це питання постало зараз, коли Росія тероризує Київ та інші українські міста масованими ракетними та дроновими атаками, й майже напевно поновить удари по українській енергетичній інфраструктурі цієї зими. Тож про все це європейці говоритимуть із Трампом на самітах G7 та НАТО. Під час зустрічі у Лондоні у форматі E3 в неділю, 7 червня, лідери України, Британії, Франції та Німеччини назвали п’ять умов для справедливого й тривалого миру:

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припинення бойових дій;

поточна лінія фронту — відправна точка для переговорів;

Україна має отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки;

російські активи залишатимуться замороженими;

захист європейських інтересів у сфері безпеки має бути забезпечений.

«Я не хочу ні погоджуватися, ні заперечувати Трампу, бо в нього свої стосунки з Путіним. Але я завжди казав, що не можна довіряти Путіну та нинішній Росії. Усьому цьому колу людей. Я завжди казав президенту Трампу, що Путін бреше. Він грає в ігри з Трампом, Білим домом та з американським суспільством», — зазначив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

Дата публікації 08:55, 06.06.26 Кількість переглядів 60 Путін прочитав лист Зеленського двічі! «Російська сторона знов обирає війну. Слабка відповідь!»

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