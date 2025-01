Батька на смерть загриз той самий ведмідь, що вбив його сина – фото

В Індії батька на смерть загриз той самий ведмідь, що вбив його сина, коли він повертався за тілом хлопця.

Про це повідомляє Need To Know.

Сухлал Дарро кинувся на допомогу іншому мешканцю села Аджу Кореті, на якого напав звір. Трагічно Сухлал загинув, але Аджу вдалося втекти, щоб підняти тривогу. Коли його батько Шанкар Дарро пішов за тілом сина, його загриз той самий ведмідь.

Обидва тіла були спущені з пагорба.

Подвійна трагедія сталася в суботу, 18 січня, близько полудня, коли Сухлал збирав дрова в штаті Чхаттісгарх, район Канкер.

На шокувальних кадрах, які опублікували в Мережі, видно, як група селян намагається відлякати чорного ведмедя. Видно, як тварина кинулася на групу, а потім притиснула одного з чоловіків до землі і вчепилася в нього кігтями. Чоловік згорнувся в клубок, намагаючись захиститися, а селяни кидали в нього палицями. Заступник рейнджера Нараян Ядав був поранений, намагаючись захистити Шанкара.

Ведмідь убив батька і сина / Фото: скриншот з відео

Лісовий департамент намагається зловити ведмедя, а територія моніториться за допомогою теплових дронів. Вони планують приспати звіра.

Аджу і Нараян одужують у лікарні.

