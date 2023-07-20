"Батька, рідненький": жителі Кубані поміняли "фюрера" і просять допомоги у Лукашенка

Репутація Путіна в очах простих росіян після заколоту "вагнерівців" зазнала остаточного краху, і тепер вони шукають нового "царя".

На Кубані жителі станиці Полтавської, в якій продовжує функціонувати полігон для сміття, записали "чолобитну до доброго царя" з проханням вирішити їхні проблеми. Але, як не дивно, вони адресують своє прохання не до Путіна, а до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Курйозне відео з'явилося у Мережі.

"Григорич, дорогий наш, ми всі бачили, як ти зупинив "марш справедливості" (військовий заколот ПВК "Вагнера – Ред.). Наразі мешканці станиці Полтавська готові піти таким самим маршем на Москву! Неможливо тут жити! Нас просто вбивають! Екологічний геноцид. Батька, рідненький, тільки на тебе надія! Батька, допоможи" – йдеться у зверненні росіян.

Росіяни просять Лукашенка, щоб він доніс їхню проблему до Путіна. Зазначимо, що це відео підтверджує тезу про крах репутації Путіна в очах простих росіян після заколоту "вагнерівців".

Відео "чолобитної" кубанців до Лукашенка дивіться за посиланням.

Зазначимо, що прізвисько "батька" (білор. - "бацька") стосовно Лукашенка вперше було використано в середині 1990-х років. Сам він заохочував це і навіть у низці інтерв'ю сам називав себе такою прізвиськом.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин 24 червня зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що саме він домовився з Пригожиним і переконав його терористів припинити бунт.

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