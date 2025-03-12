Батьки-садисти змушували доньку стрибати на батуті, поки вона не померла – фото

У США батьки-садисти, які змушували свою восьмирічну доньку стрибати на батуті у спеку, поки вона не померла, потрапили до в'язниці.

Про це пише Mirror.

49-річний Деніел Шварц зізнався у ненавмисному вбивстві своєї названої доньки Джейлін в Одессі, штат Техас, і був засуджений до 18 років ув'язнення.

Його дружина Ешлі Шварц була визнана винною у вбивстві 1 травня 2023 року і засуджена до трьох довічних ув'язнень. Подружжя було законним опікуном 8-річної дівчинки на момент її трагічної загибелі 29 серпня 2020 року.

Поліція Одесси прибула на виклик швидкої допомоги і виявила Джейлін Шварц мертвою на місці події.

Джейлін / Фото: Gofundme

Шварци піддавали її жорстоким покаранням, зокрема, відмовляли їй у сніданку і воді та змушували безперервно стрибати на батуті.

Розтин показав, що Джейлін померла внаслідок зневоднення після того, як її змусили стрибати на батуті в 43-градусну спеку, і її смерть була визнана вбивством. "Пізніше слідчі з'ясували, що Деніел і його дружина Ешлі змушували доньку стрибати на батуті протягом тривалого часу без їжі і води як покарання", - заявив окружний прокурор округу Ектор. "Температура поверхні батута в цей час становила близько 110 градусів".

Деніел Шварц / Фото: Odessa Police

Суд заслухав жахливі свідчення братів і сестер Джейлін, які стверджували, що багатогодинне перебування на батуті як форма покарання було для них звичайною справою.

Ешлі Шварц / Фото: Odessa Police

Трагедія Джейлін та її сестри Джейд почалася, коли вони потрапили під опіку подружжя Шварц після того, як їхня біологічна мама, Аліша Андертон, втратила опіку через боротьбу із залежністю. 2020 року Аліша розповіла KOSA: "Найбільше мене засмучує те, що я більше ніколи не побачила її живою. Коли їх забрали, я не змогла з нею попрощатися".

Аліша передала весь біль від того, що вона побачила Джейлін лише в труні після того, як дівчинка прожила зі Шварцами чотири роки від моменту втрати батьківських прав. "Це несправедливо щодо мене", - сказала Аліша, висловлюючи свою злість.

Нагадаємо, 154-кілограмова жінка лягла на свого названого 10-річного сина, щоб покарати, у результаті чого хлопчик помер. Американка отримала шість років ув'язнення.

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