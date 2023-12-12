Батьки в істериці: у Росії дітям дали грамоти із гербом та прапором України – фото

У російському Хабаровську вихованцям дитсадку №137 видали грамоти із українським гербом та прапором.

Відповідні фото та відео з'явилися в Мережі.

На кадрах діти, які брали участь у змаганнях, тримають нагороди із українською символікою. Їхні батьки неабияк обурилися, коли помітили це.

У Росії дітям дали грамоти із українською символікою / Фото: t.me/derz_khab

У Росії дітям дали грамоти із українською символікою / Фото: t.me/derz_khab

Невдовзі на інцидент відреагував мер міста Сергій Кравчук. Він заявив, що інструкторка з фізкультури знайшла в Інтернеті зразки грамот та роздрукувала їх на принтері, а завідувачка дошкільного закладу поставила печатки закладу, не дивлячись, що там зображено.

У Росії дітям дали грамоти із українською символікою / Фото: t.me/derz_khab

"Діти мимоволі стали об'єктами інформаційного тиску. Для сфери освіти це неприпустимо! Я перепрошую учнів дитячого садка № 122 та їхніх батьків. Нові грамоти видано. Керівниця дитячого садка та інструктора написали заяву", - зазначив він.

Також Кравчук вирішив провести додаткові заходи "щодо задач з патріотичного виховання з колективами всіх дошкільних освітніх закладів міста".

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