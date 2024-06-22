Батьки виявили у ліжку своєї доньки смертоносну змію (фото)

Сім'я з Квінсленда виявила у ліжку своєї доньки отруйну змію — чорну гадюку, яка ховалась між ляльок та м'яких іграшок.

Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що укуси цього плазуна потенційно смертельні, хоча на сьогодні не було зафіксовано жодного фатального випадку. Представники виду зазвичай полохливі й поводяться агресивно лише тоді, коли відчувають загрозу.

Сім'я негайно викликала професійних ловців змій, щоб позбутися небажаної гості. Брайан Локетт з компанії "Snake Catchers Brisbane & Gold Coast", який приїхав на місце події всього за кілька хвилин, був вражений, адже ніколи у житті не стикався з чимось подібним.

"Безумовно, це не те, що ви хочете бачити у своєму ліжку", — сказав Локетт.

Рептилію спершу поклали на підлогу в спальні, а потім помістили у великий мішок. Ймовірно, рептилія потрапила у житлове приміщення через відчинені двері, а потім залізла у ліжко.

"Чорна гадюка — одна з найпоширеніших змій на східному узбережжі Австралії. Щороку фіксуємо безліч укусів, які викликають у жертв нападу руйнацію м'язових клітин", — кажуть експерти.

Нагадаємо, у Києві величезна змія на кондиціонері налякала людей.

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