Батьківщину Путіна атакували дрони: у Петербурзі відключили інтернет та закрили аеропорт

Вдень суботи, 23 серпня, в аеропорту Пулково були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область.

Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, затримано щонайменше 77 і скасовано 14 рейсів, а Росавіація о 14:30 за місцевим часом оголосила про закриття аеропорту «для убезпечення польотів». Натомість, у Північно-Західній транспортній прокуратурі повідомили, що всього було затримано 40 рейсів — по 20 на виліт і приліт.

Губернатор Ленінградської області повідомив, що в небі над Тосненським районом був збитий один безпілотник ЗСУ, а в південно-західних районах області «знижено швидкість мобільного інтернету». Число скарг на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету різко зросло близько 15:00. Проблеми із з’єднанням спостерігалися у всіх основних операторів. Комітет з інформатизації та зв’язку адміністрації міста уточнив, що обмежувальні заходи було вжито з безпекових міркувань.

За різними даними в російських ЗМІ, над Ленінградською областю загалом було збито від чотирьох до 20 дронів, один з них — безпосередньо над містом. При цьому місцеве видання «Фонтанка» зазначило, що Петербург вперше з’явився в розсилці МНС про загрозу атаки безпілотників.

