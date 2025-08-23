ТСН у соціальних мережах

Батьківщину Путіна атакували дрони: у Петербурзі відключили інтернет та закрили аеропорт

В аеропорту Пулково затримали та скасували понад 90 рейсів, а в Петербурзі фіксують перебої з інтернетом після атаки українських БПЛА.

Аеропорт Пулково

Аеропорт Пулково скасував та затримав десятки рейсів / © pulkovoairport.ru

Вдень суботи, 23 серпня, в аеропорту Пулково були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область.

Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, затримано щонайменше 77 і скасовано 14 рейсів, а Росавіація о 14:30 за місцевим часом оголосила про закриття аеропорту «для убезпечення польотів». Натомість, у Північно-Західній транспортній прокуратурі повідомили, що всього було затримано 40 рейсів — по 20 на виліт і приліт.

Губернатор Ленінградської області повідомив, що в небі над Тосненським районом був збитий один безпілотник ЗСУ, а в південно-західних районах області «знижено швидкість мобільного інтернету». Число скарг на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету різко зросло близько 15:00. Проблеми із з’єднанням спостерігалися у всіх основних операторів. Комітет з інформатизації та зв’язку адміністрації міста уточнив, що обмежувальні заходи було вжито з безпекових міркувань.

За різними даними в російських ЗМІ, над Ленінградською областю загалом було збито від чотирьох до 20 дронів, один з них — безпосередньо над містом. При цьому місцеве видання «Фонтанка» зазначило, що Петербург вперше з’явився в розсилці МНС про загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, один із найбільших НПЗ півдня Росії горить вже третю добу. Жителі Новошахтинська скаржаться, що через пожежу немає чим дихати, а співробітників заводу залишають на робочих місцях, попри критичну ситуацію на підприємстві.

