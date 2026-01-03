Батько-фанатик катував доньку заради божевільного експерименту: що з нею сталося потім

Мод Жульєн. Фото maudejulien.com

У 1936 році 34-річний француз Луї Дідьє купив у бідного шахтаря, його молодшу шестирічну доньку Жанін.

Про цю історію детально пише Daily Mail.

Купив дитину, щоб «виростити» з неї собі дружину

Він пообіцяв навчати її, годувати та виховувати, в обмін на те, що батьки погодяться більше ніколи не намагатися з нею зв’язатися. Дідьє виховав собі дружину, щоб вона народила йому дочку. А через 34 роки купив будинок і пішов туди, щоб повністю присвятити себе здійсненню своєї мрії — зробити свою дитину надлюдиною. Він був одержимий ідеєю створення ідеальної людини, яка б перевершувала за могутністю і розвитком усіх людей, що нині живуть, вищої істоти з видатними інтелектуальними і фізичними даними.

Жаннін виросла під опікою Дідьє і у віці 28 років, у 1957 році, народила їхню першу та єдину доньку, Мод Жульєн.

Ретельно приховуючи свій проєкт від пильного ока суспільства, Дідьє перевіз свою родину на північ Франції, де вони майже повністю відокремилися від зовнішнього світу. Їхнім єдиним зв’язком з реальністю була телефонна будка, яку Дідьє завжди тримав замкненою, а ключ завжди був захований.

Випробування Мод Жульєн страхом і болем

Найдавніший спогад Мод, що сформувався лише у п’ять років, стосується примусового сп’яніння — досвіду, який спричинив пошкодження печінки, з яким вона живе й донині.

Мод Жульен з батьком

Дідьє змушував свою маленьку доньку пити міцні напої, виконуючи при цьому складні завдання. Якщо вона здригалася або виявляла емоції, її карали, згідно з переконанням батька, що ті, хто може впоратися зі своїм напоєм, зрештою переможуть.

«Це був корисний інструмент, — казав мій батько, — щоб отримати інформацію від когось», — згадує Мод, якій зараз 60 років.

Коли вона зазнавала невдачі, і її обличчя тріскалося або емоції проступали, батьки карали її, відмовляючись дивитися їй в очі тижнями — навмисно позбавляючи її будь-якого емоційного зв’язку чи відчуття спорідненості.

Це була лише одна з багатьох нескінченних вправ, розроблених для «усунення слабкості». Інша вправа полягала в тому, щоб змушувати її триматися за електричну огорожу протягом кількох хвилин.

Щоб нагадати Мод про свою силу, Дідьє змусив її купатися у своїй брудній ванні, кажучи, що це дозволить їй поглинути його «благотворну енергію», нібито набагато сильнішу за її власну.

Після цього її не клали спати, а замкнули в темному, кишіючим щурами підвалі, де її змушували сидіти прямо всю ніч і «медитувати про смерть». До її одягу пришивали дзвіночки, щоб сповістити батька, якщо вона ворухнеться.

«Мій батько казав мені, що якщо я відкрию рота, миші — навіть пацюки — відчують це, залізуть туди та з’їдять мене зсередини», — згадує вона у своїх мемуарах.

Дівчинці заборонялося вживати будь-які продукти харчування, які мали хоч якийсь смак, — основну частину раціону дитини становив прісний відварений рис або сирі овочі.

З будинку Мод рідко дозволяли виходити. Незважаючи на крижані зими, він майже не опалювався, а її спальня взагалі не опалювалася.

Але Мод страждала не лише від рук батька. Її мати, Жаннін, також не виявляла до неї жодної милосердя.

У своїх мемуарах «Єдина дівчина у світі» Мод згадує, як її мати застала сімейного садівника, який сексуально домагався дівчинку і ґвалтував її на очах у матері. Замість того, щоб втрутитися чи покласти край стражданням доньки, Жаннін заплющила на це очі.

З віком Мод почала бунтувати, вдаючись до дрібних речей — використовуючи два шматки туалетного паперу, коли їй дозволяли лише один, та вриваючись до кабінету батька.

Зрештою, вона спробувала покінчити життя самогубством. Передозування не вдалося.

Лише в пізньому підлітковому віці вона побачила справжню можливість втекти.

Під пильним оком батька Мод опанувала гру на фортепіано, скрипці, тенор-саксофоні, трубі та контрабасі — навички, які, як вважав Дідьє, допоможуть їй вижити в концентраційному таборі.

Як вдалося звільнитися від батька-тирана

У 16 років до Мод вперше запросили вчителя музики, так як батько вже не міг сам навчати її. Звали його мсьє Молін. Але її викладач гри на контрабасі наполягав, що Мод ще треба навчитися, і що найкращим варіантом для неї буде відвідування музичної школи далеко від дому. Згодом вчитель влаштував її працювати у невелику крамницю музичних інструментів, і це стало початком нового життя дівчини.

Незважаючи на те, що Дідьє вже обрав для своєї доньки підходящого чоловіка — гомосексуаліста, якому було близько 50, — його думка змінилася, коли Молін познайомив його з іншим своїм учнем.

Коли Мод виповнилося 18 років, їй сказали, що вона може вийти за нього заміж за умови, що вона повернеться додому незайманою через шість місяців.

Вона пішла — і ніколи не поверталася назад.

Життя на волі

Життя на волі було нелегким. У будинку її батька словники були заборонені, тому вона не знала алфавіту. Незважаючи на те, що дівчинна володіла кількома музичними інструментами, її ніколи не навчали базовим навичкам, таким як розмова під час їжі, ходьба поруч з іншими людьми чи погляд комусь в очі.

Дідьє помер чотири роки потому, у 1979 році, залишивши її матір Жаннін вдовою та без грошей.

Перш ніж мати власних дітей, Мод сиділа у громадських садах, спостерігаючи, як матері взаємодіють зі своїми дітьми, сама не маючи взірця материнської любові.

З молодим музикантом, за якого вона вийшла заміж, у неї народилася донька, якій зараз 35 років, перш ніж вони врешті-решт розлучилися.

Той період ознаменував початок нового життя. Мод звернулася за терапією.

Пізніше вона знову вийшла заміж і в 1990 році народила ще одну доньку, перш ніж розпочати вражаючу кар’єру. Зараз вона працює психотерапевтом понад 20 років, спеціалізуючись на травмах, фобіях та психологічному контролі.

Незважаючи на жахливе дитинство — без тепла, достатньої їжі, дружби чи прихильності — Мод наполягає, що її історія не є історією страждань.

«Для мене це посібник з втечі з в’язниці. Можна пережити дуже важкі речі і все одно знайти вихід. Тепер я людина зі справжнім життям, щасливо одружена і маю дітей. Я хочу, щоб моя історія була історією надії», — каже вона.

Мод не вірить, що була єдиною жертвою в будинку жахів свого батька.

«Мій батько мав три риси, які ви бачите у всіх лідерів культів», — сказала вона. «Він був закоханий у свою матір, він був у жалобі та був одержимий».

«Єдиний раз, коли він говорив про своє минуле з якимось почуттям, було тоді, коли описував, як його батько обманом змусив його з’їсти улюбленого домашнього кролика. Я думаю, що це позбавило його будь-яких почуттів до будь-якої іншої живої істоти», — розмірковує Мод.

Включно з його власною дружиною, вважає донька садиста.

