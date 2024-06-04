Батько і син з РФ вбили жінку в Латвії заради її апартаментів на березі моря: до чого тут Україна

Батько і син з Росії проведуть 20 років у в'язниці за вбивство заради квартир у Латвії.

Двоє громадян Росії організували викрадення і вбивство мешканки Латвії з метою заволодіння її житловим комплексом вартістю 4 мільйони євро. Районний суд Відземського передмістя Риги засудив їх до 20 років ув'язнення, після відбуття якого злочинців депортують до РФ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У лютому 2024 року українські та латвійські поліцейські затримали учасників організованої злочинної групи, які викрали та вбили мешканку Латвії заради її нерухомості. Жінка мала житловий комплекс вартістю понад чотири мільйони євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти. Маєток складався більш ніж з тридцяти апартаментів, паркінгів та інших інфраструктурних об‘єктів, які вона здавала в оренду.

В основу вироку латвійського суду лягла доказова база, яку українські поліцейські зібрали стосовно чотирьох фігурантів цієї злочинної групи.

Росіянин, який вбив латвійку заради вілли / Фото: Національна поліція України

Росіянин, який вбив латвійку заради вілли / Фото: Національна поліція України

Про статки потерпілої дізналися двоє громадян Російської Федерації, які жили у Латвії в статусі біженців і вирішили заволодіти її майном. Для цього вони "запросили" трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію для реалізації злочинного умислу. Виконавці виманили жінку з будівлі, силою затягли в машину і вивезли за межі міста. Там вони катували потерпілу і вимагали переписати на них маєток, а коли вона відмовилась — вбили.

Щоб розкрити цей злочин, українські та латвійські поліцейські створили спільну міжнародну слідчо-оперативну групу. Під час її роботи латвійські поліцейські взяли під варту організаторів з Росії, а оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції ідентифікували й затримали всіх українських фігурантів — зокрема "чорного" нотаріуса, який підробив документи на право власності нерухомістю вбитої.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, щоб повідомити їм про підозру за викрадення людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального Кодексу України), умисне вбивство за попередньою змовою (п.3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України), шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України) та підроблення офіційного документу нотаріусом за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України). Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Досудове розслідування відносно українських фігурантів триває. Росіян вже засудили за аналогічними статтями латвійського Кримінального Кодексу до двадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 травня, в німецькому місті Мангаймі на південному заході країни невідомий чоловік із ножем скоїв напад на ультраправого громадського активіста Міхаеля Штюрценбергера, відомого своєю критикою ісламу.

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