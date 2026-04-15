Батько Ілона Маска шукає притулку в Росії для "білих" біженців з ПАР

Батько Ілона Маска домовляється з РФ про притулок для південноафриканських фермерів.

Дмитро Гулійчук
Еррол Маск просуває в Росії наративи Трампа про переслідування білих в ПАР

Еррол Маск просуває в Росії наративи Трампа про переслідування білих у ПАР / © Associated Press

Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск домовляється з Росією про надання статусу біженців південноафриканським фермерам, які нібито зазнають переслідувань у ПАР, звідки він родом.

Про це він сказав у коментарі AFP, передає Yahoo.

За словами неназваного російського чиновника, ця ініціатива передбачає переселення 50 сімей з білої африкаанс-меншини, нащадків перших голландських поселенців.

Цій самій групі південноафриканців уряд президента США Дональда Трампа запропонував статус біженців. Сам Трамп постійно стверджував, що білі фермери у ПАР нібито зазнають переслідувань. Під час зустрічі з президентом країни в Овальному кабінеті Трамп звинуватив його в «геноциді білих» і влаштував скандал.

За інформацією видання, майже 5000 білих африканерів прибули до Сполучених Штатів як біженці від моменту вступу Трампа на посаду торік у січні та практично призупинення програм допомоги біженцям для всіх інших груп.

Американська програма обурила уряд Південної Африки, який заперечує будь-яку дискримінацію.

У вівторок з Москви виданню відповів чиновник, ім’я якого не називають. «Йдеться про надання статусу біженця 50 родинам південноафриканських фермерів», — стверджує він.

Чи дійсно знайдуться ці 50 родин, які переїдуть до РФ, не уточнюється.

Еррол Маск, який регулярно відвідує Росію та був присутній на православній великодній службі 12 квітня у Москві в присутності Путіна, не розкрив подробиці проєкту.

Батько Ілона Маска Еррол Маск у храмі Христа Спасителя у Москві перед початком святкового великоднього богослужіння

Батько Ілона Маска Еррол Маск у храмі Христа Спасителя у Москві перед початком святкового великоднього богослужіння

В інтерв’ю російському виданню «Губерния 33» Маск пояснював свій проєкт тим, що білі фермери-африканери зазнають насильства в ПАР.

Нагадаємо, що Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $600 млрд.

