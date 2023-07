Батько паперових грошей: як Франклін зробив долар унікальним

Винахідник, видавець, вчений, дипломат і один із засновників США Бенджамін Франклін був раннім новатором друкарських технік, які використовували кольорові волокна, водяні знаки і відбитки природних об'єктів, таких як листя, щоб ускладнити підробку його банкнот. Команда з Університету Нотр-Дам висвітлила його методи за допомогою високотехнологічних сканувальних технік, які розкрили більш детальну картину методів Франкліна, і при цьому назвали ще одну причину, чому Франклін зображений на банкноті номіналом 100 доларів.

Про це пише Associated Press.

Нове дослідження, опубліковане 17 липня в журналі "Proceedings of the National Academy of Sciences", описує дані, зібрані за допомогою таких технік, як спектроскопія та флуоресцентні тести, які використовують світло для ідентифікації елементів, таких як вуглець, кальцій і калій, у тестових зразках. Дослідники також використовували електронні мікроскопи для отримання зображень дрібних деталей.

За словами головного автора Хачатура Манукяна, професора фізики з Університету Нотр-Дам, метою було дізнатися більше про матеріали, які використовували Франклін та його мережа друкарів, і як вони допомагали відрізняти їх банкноти від дешевих копій.

“Метою було розкрити, який тип матеріалу вони використовували”, — зазначив Манукян у інтерв'ю. “І потім ми знайшли дуже цікаві відмінності між цими грошима та іншими”.

Дослідники вивчали пристрасть Франкліна до включення водяних знаків, малих волокон, забарвлених в індиго, та “заповнювачів” спеціальних кристалів у надрукованих банкнотах, щоб створити перешкоди для підробників. В роботі також зазначається використання Франкліном “друку природи” — техніки, за допомогою якої він передавав докладні венозні візерунки листя дерев на друкарські пластини.

Купюра номіналом двадцять шилінгів Пенсильванійської банкноти, надрукована Бенджаміном Франкліном 10 серпня 1739 року, з виштампованими зразками листя, які підробникам було важко відтворити / AP

Ці техніки створили численні перешкоди для потенційних підробників. А ті, звичайно, намагалися знизити свої витрати і часто не поспішали вдосконалювати власні друкарські техніки. “Заповнювачі” Франкліна робили банкноти більш міцними, тим самим продовжуючи їх життя порівняно з дешевшим папером, який був більш популярний серед злочинців, а його забарвлені волокна створювали ще один бар'єр для виготовлення підробок.

Так само, природні зображення, виготовлені за допомогою методу “друку природи” Франкліна, створювали дрібні деталі, які було особливо складно утворити в точній копії для менш вправних друкарів.

Команда Нотр-Дам також дізналася, що Франклін розробив власне чорнило на основі графіту в той час, коли конкуруючі друкарні здебільшого використовували чорнила, отримані з “boneblack” — речовини, схожої на деревне вугілля, яку отримують шляхом нагрівання кісток тварин до високих температур у печі, що обмежувало потік кисню. Значення чорнила на основі графіту Франкліна не є очевидним і потребує подальших досліджень.

Проте пізніше, під час Війни за незалежність, спалахнула хвиля підробки грошей, багато з яких, схоже, були виготовлені за допомогою Британської армії, і внаслідок цього пізніша уряд США протягом десятиліть уникав використання паперових купюр на користь монет. Потреба переглянути цю політику виникла лише на початку Громадянської війни у 1861 році, коли федеральний уряд вперше схвалив друк доларових банкнот, які отримали назву “грінбеків”.

Сині волокна на банкноті Делаверу, надрукованій Дж. Адамсом 1 січня 1776 року. Підробникам було важко відтворити цю банкноту / AP

Серед характеристик цих американських банкнот, звичайно, були кольорові волокна. Їх використовують й до сьогодні, хоча в більш сучасному вигляді. Наприклад, сучасна американська валюта містить вбудовану “захисну стрічку” у банкнотах номіналом в $5 або більше, хоча вона тепер представляє собою тонку вертикальну смугу, яка флуоресцує під ультрафіолетовим світлом.

Читайте також: