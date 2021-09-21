Батько пермського стрільця був бойовиком-найманцем і воював на Донбасі проти ВСУ — ЗМІ

Батько пермського стрільця був бойовиком-найманцем і воював на Донбасі проти ВСУ — ЗМІ

Батько хлопця нібито був найманцем і воював в різних куточках світу, зокрема і на Донбасі — на боці російських окупантів.

Батько 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував бійню в Пермському університеті, воював на Донбасі у складі НВФ.

Про це повідомляє російське видання Znak з посиланням на сусідів сім'ї.

Батько пермського стрільця не жив з сім'єю і нібито заробляв на життя тим, що воював в різних куточках світу, зокрема і на Донбасі — на боці російських окупантів.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської (війни — ред.) найманцем працював, потім майже у всіх гарячих точках воював, в зокрема і на Донбасі", — розповів один із сусідів.

За словами сусідів, хлопець з дитинства знайомий зі зброєю, адже батько зберігав у квартирі кілька стволів.

"Кілька батьківських стволів в цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти", — додав співрозмовник видання.

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