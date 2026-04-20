Батько розстріляв восьмеро дітей: що відомо про моторошну трагедію у США

Поліція США (ілюстративне фото) / © Associated Press

У місті Шривпорт, штат Луїзіана, сталася масштабна стрілянина, внаслідок якої загинули вісім дітей віком від 3 до 11 років. Підозрюваний, 31-річний Шамар Елкінс, був убитий поліцією під час переслідування.

Про це повідомляє Sky News.

За даними поліції Шривпорта, нападник спочатку поранив жінку, після чого перейшов до сусідньої будівлі. Семеро дітей знайшли вбитими всередині будинку. Ще одну дитину виявили мертвою на даху. За інформацією правоохоронців, семеро із восьми загиблих були дітьми самого підозрюваного.

Повідомляється, що один хлопчик вижив, стрибнувши з даху. Наразі він перебуває у лікарні. Також госпіталізували двох жінок, одна з яких у тяжкому стані. За даними коронера, загинули три хлопчики та п’ять дівчаток.

Після скоєного Елкінс, погрожуючи зброєю, викрав автомобіль. Речник поліції Крістофер Борделон повідомив, що після нетривалої погоні офіцери відкрили вогонь по підозрюваному, внаслідок чого він загинув.

Відомо, що раніше Елкінс уже мав проблеми із законом: у 2019 році його заарештовували за правопорушення, пов’язане з вогнепальною зброєю. Водночас повідомлень про факти домашнього насильства щодо нього раніше не надходило.

Мер міста Том Арсено назвав це найстрашнішою трагедією в історії Шривпорта. А сенатор Сем Дженкінс заявив, що цей випадок доводить: потрібно більше грошей та зусиль, щоб зупиняти домашнє насильство ще до того, як воно призведе до біди.

«Це трагічна ситуація, можливо, найгірша трагічна ситуація, яка у нас коли-небудь була», — сказав мер Шривпорта Том Арсено.

Згідно з даними Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї (GVA), ця стрілянина стала найкривавішою в США з січня 2024 року. Від початку 2026 року в країні зафіксовано 119 масових стрілянин. Внаслідок цих інцидентів загинуло 177 людей, серед яких 79 — діти. Масовою стріляниною в США вважається інцидент, під час якого поранено або вбито щонайменше чотири особи, не враховуючи нападника.

