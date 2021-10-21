Батько тримав руку і ногу однієї дитини: у Великій Британії живцем згорів хлопчик

Помилка чоловіка згубила життя хлопчика.
У Великій Британії маленький хлопчик загинув у пожежі після того, як його тато помилково повірив, що він відвіз його до безпечного місця.
Про це пише видання Mirror.
Трирічний Зак Харві у момент трагедії перебував з братом та 28 -річним татом Шоном. Батько жив у фургоні після розлучення з дружиною. Того дня він вирішив взяти до себе дітей.
Щоб обігріти фургон батько увімкнув тепловентилятор. Однак забув вимкнути його на ніч, через що сталася пожежа.
Чоловік схаменувся і почав рятувати дітей. Дим швидко заполонив фургон. Батько думав, що схопив двох дітей за руки, але виявилося, що він тримав руку и ногу тільки одного хлопчика. А Зак залишився у вогні.
Врятованого хлопчика доправили до лікарні, він отримав 40% опіків.
Мати дітей сказала, що батько зрозумів, що сталося тільки після того, як вийшов з фургону. Після інциденту він міг мало що згадати.
Нагадаємо, в Індії 12-річного хлопчика викрали і спалили живцем після сварки за повітряного змія.