Батько тримав руку і ногу однієї дитини: у Великій Британії живцем згорів хлопчик

Батько тримав руку і ногу однієї дитини: у Великій Британії живцем згорів хлопчик

Помилка чоловіка згубила життя хлопчика.

У Великій Британії маленький хлопчик загинув у пожежі після того, як його тато помилково повірив, що він відвіз його до безпечного місця.

Про це пише видання Mirror.

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Трирічний Зак Харві у момент трагедії перебував з братом та 28 -річним татом Шоном. Батько жив у фургоні після розлучення з дружиною. Того дня він вирішив взяти до себе дітей.

Щоб обігріти фургон батько увімкнув тепловентилятор. Однак забув вимкнути його на ніч, через що сталася пожежа.

Чоловік схаменувся і почав рятувати дітей. Дим швидко заполонив фургон. Батько думав, що схопив двох дітей за руки, але виявилося, що він тримав руку и ногу тільки одного хлопчика. А Зак залишився у вогні.

Врятованого хлопчика доправили до лікарні, він отримав 40% опіків.

Мати дітей сказала, що батько зрозумів, що сталося тільки після того, як вийшов з фургону. Після інциденту він міг мало що згадати.

Нагадаємо, в Індії 12-річного хлопчика викрали і спалили живцем після сварки за повітряного змія.

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