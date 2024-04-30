Батько у реанімації, син – під ґратами: як російські окупанти стали 300-ми, не доїхавши до України

Карма спрацювала наперед.
Батько з сином із Пензи вирішили стати штурмовиками, підписавши контракти з МО РФ. Але до зони так званої "СВО" вони так і не доїхали, тому що були побиті п'яними товаришами по службі.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"І вирушили хто куди – татко до лікарні, а синок у яму під ґратами. Останній з дитинства не бачив на праве око, але п'яним товаришам по службі – Майамі, Бику і Лимону – цього здалося мало", – наголосив журналіст.
Барт відправив прощальне повідомлення
За словами родички "постраждалих", у її брата: зламані ребра, порвана легеня, пробита голова в трьох місцях, черепно-мозкова травма, пошкоджене ліве око. Дівчина куди тільки не зверталася, однак усе марно.
"Медична працівниця сказала, що батько може не дожити до ранку", – констатувала родичка.
Наразі вона не знає нічого про стан і долю свого батька й брата.
Як повідомили у Генштабі, станом на ранок 30 квітня 2024 року ЗСУ знищили 468 720 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.
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