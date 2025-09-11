Батько вбитої у США Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон: що стало на заваді

Ірина Заруцька

Батько Ірини Заруцької, яку вбили у США, не зміг бути присутнім на її похороні в Шарлотті, штат Північна Кароліна, через правила, що забороняють чоловікам призовного віку залишати Україну.

Про це пише Daily Mail.

Батько не зміг приїхати на похорон доньки

Батька дівчини звати Станіслав. Він мешкає в Києві і раніше працював будівельником.

Станіслав Заруцький, як повідомляється, був «розбитий горем» через те, що не зміг віддати останню шану своїй чудовій доньці, яка була жорстоко зарізана в потязі підозрюваним Декарлосом Брауном.

Що відомо про родину Ірини та їхнє життя у США

Три роки тому Ірина разом з мамою, братом і сестрою емігрувала до США. Її батько залишився в Україні.

Родина дівчини згадує, що Ірина була «талановитою і пристрасною художницею», закінчила в Києві коледж за спеціальністю «Мистецтво і реставрація».

В Україні Ірина працювала в магазині, а також займалася реставрацією історичних будівель та артефактів.

У серпні 2022 року вона переїхала з родиною до США, оселившись у Шарлотті. Там вона вигулювала домашніх тварин сусідів і мріяла стати ветеринарним асистентом, а тим часом працювала в магазині одягу та в піцерії.

Крім того, дівчина займалася моделінгом і співпрацювала з фотографкою та візажисткою Уляною Козловською.

Мати дівчини налякана

Тітка Ірини Валерія в ексклюзивному інтерв’ю Daily Mail розповіла, що мати Ірини була надто налякана, щоб виходити з дому в Шарлотті після вбивства доньки.

Вона сказала, що їм потрібен «час» і «простір» і що вони не хочуть «демонструвати» своє горе, додавши: «У мене немає слів».

Вбивство Ірини Заруцької у США: що відомо

Нагадаємо, дівчину, яка втекла від війни, 22 серпня зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати.

Також ЗМІ показали відео з камер спостереження, на яких зафіксований момент убивства Заруцької.

Через вбивство українки у США спалахнув політичний скандал. Прихильники Трампа звинувачують деякі ЗМІ в замовчуванні трагедії, а сам американський президент заявив, що вбивцю Ірини Заруцької потрібно стратити.

Також підозрюваний у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької розповів своїй сестрі, чому він напав саме на українку.