ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
7885
Час на прочитання
2 хв

Батько вбитої у США Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон: що стало на заваді

Ірина Заруцька разом з мамою, братом і сестрою три роки тому переїхала до США.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Батько вбитої у США Ірини Заруцької не зміг поїхати на її похорон: що стало на заваді

Ірина Заруцька

Батько Ірини Заруцької, яку вбили у США, не зміг бути присутнім на її похороні в Шарлотті, штат Північна Кароліна, через правила, що забороняють чоловікам призовного віку залишати Україну.

Про це пише Daily Mail.

Батько не зміг приїхати на похорон доньки

Батька дівчини звати Станіслав. Він мешкає в Києві і раніше працював будівельником.

Станіслав Заруцький, як повідомляється, був «розбитий горем» через те, що не зміг віддати останню шану своїй чудовій доньці, яка була жорстоко зарізана в потязі підозрюваним Декарлосом Брауном.

Що відомо про родину Ірини та їхнє життя у США

Три роки тому Ірина разом з мамою, братом і сестрою емігрувала до США. Її батько залишився в Україні.

Родина дівчини згадує, що Ірина була «талановитою і пристрасною художницею», закінчила в Києві коледж за спеціальністю «Мистецтво і реставрація».

В Україні Ірина працювала в магазині, а також займалася реставрацією історичних будівель та артефактів.

У серпні 2022 року вона переїхала з родиною до США, оселившись у Шарлотті. Там вона вигулювала домашніх тварин сусідів і мріяла стати ветеринарним асистентом, а тим часом працювала в магазині одягу та в піцерії.

Крім того, дівчина займалася моделінгом і співпрацювала з фотографкою та візажисткою Уляною Козловською.

Мати дівчини налякана

Тітка Ірини Валерія в ексклюзивному інтерв’ю Daily Mail розповіла, що мати Ірини була надто налякана, щоб виходити з дому в Шарлотті після вбивства доньки.

Вона сказала, що їм потрібен «час» і «простір» і що вони не хочуть «демонструвати» своє горе, додавши: «У мене немає слів».

Вбивство Ірини Заруцької у США: що відомо

Нагадаємо, дівчину, яка втекла від війни, 22 серпня зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати.

Також ЗМІ показали відео з камер спостереження, на яких зафіксований момент убивства Заруцької.

Через вбивство українки у США спалахнув політичний скандал. Прихильники Трампа звинувачують деякі ЗМІ в замовчуванні трагедії, а сам американський президент заявив, що вбивцю Ірини Заруцької потрібно стратити.

Також підозрюваний у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької розповів своїй сестрі, чому він напав саме на українку.

Дата публікації
Кількість переглядів
7885
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie