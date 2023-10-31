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Батько викраденої ХАМАСом Шані Лук розповів, як терористи насправді вбили її доньку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Батько викраденої ХАМАСом Шані Лук розповів, як терористи насправді вбили її доньку

Громадянка Німеччини Шані Лук / Фото: скриншот з відео

За словами батька, 7 жовтня Шані та її друзі намагалися втекти від різанини на своїй машині.

Батько викраденої бойовиками ХАМАС Шані Лук спростував заяву президента Ізраїлю, що терористи обезголовили її. За словами батька, вона була вбита під час фестивалю. 

Про це пише Daily Mail.

Ніссім Лук сказав, що його 22-річна донька танцювала зі своїми друзями на електронному фестивалі Nova біля кібуцу Рейм 7 жовтня, коли бойовики ХАМАСу почали стріляти в усіх, кого бачили. Шані та її друзі намагалися втекти від різанини на своїй машині, але через десять хвилин їх зустріли озброєні терористи ХАМАС, які вистрілили в автомобіль, убивши його дочку миттєво.

Понад три тижні сім'я Шані чекала новину про те, що їхня донька пережила атаку ХАМАС і може бути звільнена терористами. Однак 30 жовтня рідін повідомили про її смерть.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ підтвердив смерть дівчини та розповів, що терористи обезголовили Шані. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Страшні звірства ХАМАСу! "Квиток у пекло" або як фестиваль перетворився на різанину

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Дата публікації
Перегляди
1856
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