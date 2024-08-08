Батько вистрілив у суддів конкурсу краси, бо дочка посіла лише четверте місце – відео

Регіональний конкурс краси в Альтамірі, Бразилія, закінчився трагедією після того, як батько однієї з учасниць почав стріляти в суддів, бо його дочка посіла лише четверте місце.

Про це повідомляє Oddity Central.

Інцидент стався 28 липня, після закінчення конкурсу краси II Baile da Escolha da Rainha у місті Альтаміра. Приблизно через декілька годин після закінчення конкурсу батько однієї з учасниць, місцевий фермер на ім'я Себастьян Франциско, почав висловлювати своє невдоволення четвертим місцем, яке посіла його дочка, ставлячи під сумнів рішення суддів та критерії оцінки. Попри те, що у приміщенні була приватна охорона та військова поліція, розгніваний батько не звертав на це уваги, і в якийсь момент дістав пістолет і спробував вистрілити в одного із суддів, але в нього вистрілила поліція.

За словами очевидців, Франциско порахував четверте місце своєї дочки на конкурсі краси приниженням, оскільки вважав свою дитину "безперечною переможницею". Невдоволений поясненнями суддів, він спробував взяти справу до своїх рук, але був застрелений, перш ніж встиг нашкодити іншим людям. Власника ранчо було доставлено до лікарні, але він помер внаслідок отриманих поранень.

Повідомляється, що зал, в якому відбулися трагічні події, був переповнений, і офіцери не мали вибору, окрім як стріляти в батька, щоб захистити присутніх. Він встиг зробити декілька пострілів зі свого револьвера, перш ніж його схопили, а ще одна людина зазнала поранень і була госпіталізована.

Наразі ведеться розслідування цього інциденту з метою визначити, чи могла військова поліція запобігти смерті батька.

Нагадаємо, дружина порізала чоловіка, знайшовши пікантні фото "молодої жінки". Як виявилося, на світлинах була вона.

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