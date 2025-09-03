ТСН у соціальних мережах

414
1 хв

Силоміць затягнув малюка до авто та втік: у Польщі в українки викрали дитину

У Польщі розслідують загадкову справу з дитиною. Її намагався викрасти рідний батько.

Мати й дитина

У вівторок, 2 вересня, у польському місті Тихи сталася спроба викрадення 3,5-річної дитини. Невідомий чоловік силоміць затягнув малюка до автомобіля і зник. Поліція одразу оголосила загальнорегіональний розшук.

Про це пише Іn Рoland.

Правоохоронці оперативно зупинили білу Skoda в місті Жори, затримали підозрюваного та повернули матері дитину неушкодженою.

Поліція встановила, що це було так зване «батьківське викрадення». Як повідомив представник поліції Тихів, дитину забрав її рідний батько — громадянин Туреччини, який проживає в Україні. Він зробив це без дозволу матері, яка є громадянкою України.

Наразі поліція Тихів розслідує всі обставини події під наглядом районної прокуратури, щоб встановити мотиви дій затриманого.

414
