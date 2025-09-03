Силоміць затягнув малюка до авто та втік: у Польщі в українки викрали дитину

Мати й дитина

Реклама

У вівторок, 2 вересня, у польському місті Тихи сталася спроба викрадення 3,5-річної дитини. Невідомий чоловік силоміць затягнув малюка до автомобіля і зник. Поліція одразу оголосила загальнорегіональний розшук.

Про це пише Іn Рoland.

Правоохоронці оперативно зупинили білу Skoda в місті Жори, затримали підозрюваного та повернули матері дитину неушкодженою.

Реклама

Поліція встановила, що це було так зване «батьківське викрадення». Як повідомив представник поліції Тихів, дитину забрав її рідний батько — громадянин Туреччини, який проживає в Україні. Він зробив це без дозволу матері, яка є громадянкою України.

Наразі поліція Тихів розслідує всі обставини події під наглядом районної прокуратури, щоб встановити мотиви дій затриманого.

Нагадаємо, в місті Біла Церква в Київській області 25-річний молодик смертельно поранив свою сестру під час конфлікту. Від отриманих травм 17-річна дівчина померла на місці. Поліція затримала зловмисника та повідомила йому про підозру.

Раніше повідомлялося, що суд в Індії виніс смертний вирок чоловікові, який спалив живцем свою дружину Лакшмі через колір її шкіри. Інцидент став резонансним і привернув увагу всієї країни.

Реклама

Також у Польщі в місті Желістшево (Поморське воєводство) пасажирський потяг сполученням Гдиня-Хель зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок інциденту постраждав водій автобуса, його доправили до лікарні. Завдяки швидкій реакції екстрених служб 300 пасажирів потяга було евакуйовано, ніхто з них не постраждав.