Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
702
Час на прочитання
1 хв

Батько вийшов покурити з автівки і занапастив своїх дітей

У Малайзії затримали батька. Поліція підозрює його у вбивстві рідних дітей.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Автівка з дітьми скотилася у річку

Автівка з дітьми скотилася у річку / © Pixabay

У Малайзії трагічно загинули двоє дітей — вони впали до річки, коли перебували в автівці.

Про це повідомляє Mothership.

Трагічна подія сталася у місті Порт-Діксон. 47-річний батько перебував в автомобілі разом із коханою, 6-річним сином і 8-річною донькою. Автівка стояла на схилі, біля річки. Чоловік вийшов з машини, щоб покурити. Одразу ж після цього автівка покотилася схилом, хоча двигун був вимкнений.

За мить авто опинилося у воді. Жінку вдалося врятувати, проте малолітніх дітей змогли витягти лише за дві години. Врятувати їх було вже неможливо.

Під час допитів затримані давали суперечливі свідчення про те, що сталося, що викликало підозри слідчих. Зрештою чоловіка затримали для подальшого розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Великій Британії під магазином виявили понад 300 скелетів. Крім людських рештків, були виявлені різні предмети — тютюнова трубка та фрагменти пляшки, що дозволяють датувати знахідки пізнім Середньовіччям. Попередні дослідження зубів показали, що поховані дотримувалися раціону з високим вмістом цукру.

