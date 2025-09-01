Батько з донькою померли після того, як поїли карі (фото)

Карі з отруйними грибами / © Viral Press

У Таїланді 78-річний чоловік і його 40-річна донька померли після того, як поїли карі, приготоване з диких грибів. Ця історія нагадала про інший гучний випадок в Австралії.

Про це пише Metro.

Трагедія сталася після того, як сім’я отримала в подарунок дикі гриби від знайомого.

78-річний Бунпан і його 40-річна дочка Віджітра отруїлися 22 серпня, коли дружина чоловіка приготувала з подарованих грибів страву.

Невдовзі після вечері Бунпан почав пускати піну з рота, у чоловіка почалися судоми, а потім він знепритомнів на очах у близьких. Занепокоєні родичі поспішили до кімнати Віджітри, де знайшли її непритомною. У лікарні медики констатували смерть обох.

40-річна Віджітра померла після вживання карі з отруйними грибами / © Viral Press

Старша сестра Віджітри, 49-річна Татсані, розповіла, що сім’я не знала про небезпеку грибів. Сестра та інші родичі вижили лише тому, що вечеряти сіли пізніше.

«Моя сестра ніколи не готувала з цим видом грибів, бо взагалі не любила гриби. Їй їх подарував друг, і вона попросила маму приготувати з них карі. Вона навіть поділилася ними з родичами, але вони ще не встигли приготувати їжу», — розповіла Татсані.

Зразки грибів відправили на експертизу.

78-річний Бунпан помер після вживання карі з отруйними грибами / © Viral Press

Цей випадок нагадав про гучну історію в Австралії, де жінку засудили за отруєння своїх родичів смертельно небезпечними грибами. Ерін Паттерсон, визнана винною у загибелі трьох людей, мала вдома кулінарні книги з рецептами з потенційно отруйними грибами.

У липні 2023 року 50-річна жінка запросила свого колишнього чоловіка Саймона Паттерсона та його батьків Ґейл і Дона на «примирену» вечерю. До столу також приєдналися тітка Саймона Гезер Вілкінсон та її чоловік-пастор Ян. Однак Саймон в останній момент відмовився від зустрічі, тому не скуштував біф Веллінгтон із грибами. Саме ця страва виявилася смертельною для його батьків та Гезер Вілкінсон. Її чоловік Ян став єдиним, хто вижив.

До слова, у Каїрі 13-річний хлопець помер після того, як з’їв три упаковки сирої локшини швидкого приготування.