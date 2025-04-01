Батько залишив двотижневу дитину в дикій природі, щоб покарати дружину за відмову у сексі

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У Таїланді наркозалежного батька звинуватили в тому, що він залишив свою двотижневу дитину в дикій природі, щоб помститися дружині, яка відмовила йому в сексі одразу після пологів.

Про це повідомляє SCMP.

21-річний чоловік на прізвище Вуттічай був заарештований поліцією. Йому висунули звинувачення у зберіганні наркотиків після того, як 21 березня його дружина, 22-річна Оратай, викрила цей інцидент.

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Вуттічай взяв свого двотижневого сина до бананового гаю, сфотографував дитину, що лежала на землі, і надіслав фото дружині, яка була в гостях у друга.

Шокована Оратай негайно розповіла про це сільському голові і розмістила їхнє листування в Інтернеті, щоб публічно докорити своєму чоловікові.

Фото дитини, яке чоловік надіслав дружині

Поліція почала розслідування і розшукала сім’ю. Оратай поскаржилася правоохоронцям, що її чоловік був наркоманом і азартним гравцем. Він також постійно застосовував насильство до неї та їхньої старшої однорічної дитини. Подружжя сварилося через те, що вона не хотіла займатися з ним сексом так швидко після пологів.

Вуттічай відкинув звинувачення і сказав, що поклав сина, який спав, в банановий гай лише для фото і не мав наміру залишати його. Він визнав, що багато разів просив дружину про секс.

Поліція взяла у нього аналіз сечі на підставі заяви дружини про наркозалежність, і результат виявився позитивним. Тепер йому висунуто звинувачення у вживанні наркотиків, і він пройде реабілітацію, як того вимагає закон.

Потенційне покарання за залишення дитини віком до дев’яти років, яке не призвело до подальшого нанесення дитині тілесних ушкоджень, становить до трьох років позбавлення волі та штраф у розмірі 6 000 батів (180 доларів США).

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