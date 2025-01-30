Батько застрелив свою доньку через відео у TikTok, бо вважав їх "неприйнятними"

У Пакистані чоловік вбив власну доньку через відео на платформі TikTok.

Про це пише ВВС із посиланням на коментар поліції.

Громадянин США Уль-Хака Анвара сам зізнався у злочині. Він застрелив свою доньку – 14-річну Хіру через те, що не схвалював її дописи в TikTok.

За повідомленням поліцейських, наразі розглядаються усі версії злочину, зокрема і так зване вбивство честі (вбивство, що було скоєно членом родини чоловічої статі проти членів родини жіночої статі, які, на їхню думку, накликали на сім'ю безчестя – ред.), що не є рідкістю у Пакистані.

Згідно з даними правозахисних груп, у Пакистані щороку в результаті таких убивств гинуть сотні жінок. Їх зазвичай убивають родичі, які стверджують, що таким чином захищають честь своєї родини.

Що відомо про вбиту дівчинку

Як зазначив речник поліції, родина вбитої Хіри Анвар "мала заперечення щодо її одягу, способу життя та спілкування".

Сім'я 25 років прожила в США і нещодавно переїхала до Пакистану, а саме до міста Кветта.

Користувачкою TikTok Хіра стала задовго до переїзду.

Поліція повідомила, що заарештовано як батька дівчинки, так і його шурина.

Якщо їх визнають винними в убивстві честі, чоловікам загрожуватиме довічне ув'язнення. Таке покарання запровадив уряд 2016 року, змінивши законодавство Пакистану. Раніше вони могли б уникнути тюремного терміну, якщо би отримали помилування сім'ї жертви.

Тим часом в Україні жінку засудили за вбивство власної дитини. 38-річна жителька Харкова народила вдома, а потім поклала дівчинку в пакет, де вона померла. На суді жінка заперечувала свою провину.

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