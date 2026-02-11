ТСН у соціальних мережах

Батько застрелив доньку після сварки про Трампа: резонансні подробиці

Батько загиблої дівчини стверджує, що просто хотів показати зброю, проте її хлопець заявляє про гучну сварку, яка передувала трагедії.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Люсі Гаррісон, яку застрелив батько після суперечки про Дональда Трампа

Люсі Гаррісон, яку застрелив батько після суперечки про Дональда Трампа / © Handout

Відпустка у США завершилася трагедією для 23-річної британки Люсі Гаррісон. Дівчина дістала смертельне поранення у груди після палкої суперечки з батьком щодо політичної постаті американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Lad Bible.

Люсі гостювала в Техасі у свого батька Кріса та його родини, коли 10 січня 2025 року дістала смертельне поранення в груди.

10 лютого цього року в Коронерському суді графства Чешир свідчення надав хлопець дівчини — Сем Літтлер. Він розповів, що пара прилетіла до США на відпочинок, аби провідати батька дівчини, який емігрував туди, коли Люсі була ще дитиною.

Деталі сварки про Трампа і постріл

За словами Літтлера, вранці 10 січня між батьком і донькою спалахнула «велика сварка» через Трампа, чия інавгурація мала відбутися за кілька днів.

«Кріс і Люсі сильно посварилися, після чого Люсі побігла нагору дуже засмучена», — сказав хлопець.

Як повідомив Літтлер, Гаррісон звернулася до батька зі словами: «Як би ти почувався, якби я була тією дівчиною в тій ситуації і мене б сексуально скривдили?»

Упродовж років Трампа неодноразово звинувачували в сексуальних домаганнях різні жінки. Сам він заявляв, що їм «заплатили, щоб вони вигадували про мене історії».

Літтлер розповів у суді, що батько відповів: оскільки в нього є ще дві доньки, які мешкають із ним, це не надто його засмутило б. Згодом того ж дня, приблизно за пів години до запланованого виїзду в аеропорт, Люсі перебувала на кухні, коли батько запросив її до своєї спальні. Через 15 секунд Літтлер почув гучний постріл, після чого Кріс Гаррісон почав кликати дружину.

«Я забіг до кімнати й побачив Люсі на підлозі біля входу до ванної, а Кріс просто кричав щось незрозуміле», — сказав Літтлер.

Версія батька про вбивство

Сам Кріс на слухання не прийшов, але подав письмову заяву. У ній чоловік зазначив, що вони з донькою дивилися новини, де йшлося про злочини із застосуванням вогнепальної зброї, і він поцікавився, чи хоче Люсі побачити його пістолет.

За словами Кріса, донька погодилася, після чого вони зайшли до його кімнати, де в тумбочці біля ліжка зберігався 9-міліметровий напівавтоматичний пістолет Glock.

Чоловік пояснив, що придбав зброю кілька років тому, щоб забезпечити родині «відчуття безпеки», і додав, що не може пригадати, чи тримав палець на спусковому гачку, коли взяв пістолет.

«Коли я підняв пістолет, щоб показати його їй, раптом почув гучний постріл. Я не зрозумів, що сталося. Люсі одразу впала», — йдеться в заяві.

Також Кріс повідомив, що того дня «короткочасно повернувся» до алкоголю через сильні емоції, пов’язані з від’їздом доньки, і випив приблизно пів літра білого вина.

Люсі Гаррісон / © Handout

Люсі Гаррісон / © Handout

Що вирішив суд?

Під час слухання зазначили, що велике журі у США дійшло висновку про недостатність доказів для висунення будь-яких обвинувачень у справі смерті Люсі.

Мати загиблої Джейн Коутс охарактеризувала доньку як наповнену «справжньою життєвою силою».

«Вона переймалася багатьма речами. Вона була пристрасною. Любила дискутувати про те, що мало для неї значення», — сказала жінка.

У заяві, переданій через адвокатів, Кріс зазначив: «Я повністю приймаю наслідки своїх дій, і немає жодного дня, коли б я не відчував тягаря цієї втрати — тягаря, який нестиму до кінця життя. Я розумію, що жодні мої слова не можуть полегшити біль, спричинений цією трагедією».

«Я не можу змінити того, що сталося, але можу вшанувати пам’ять Люсі як найкращий батько для її сестер і зберігати її пам’ять у всьому, що ми робимо. Мені глибоко шкода болю, який ця трагедія завдала іншим. Дух Люсі — її тепло, гумор і доброта — житиме в кожному з нас, хто її любив», — додав батько.

До слова, у Пенсильванії 11-річний хлопчик застрелив свого 42-річного батька в його день народження через те, що в дитини відібрали ігрову приставку Nintendo Switch. Розгніваний хлопчик знайшов ключ від сейфа, дістав гвинтівку, зарядив її та поцілив у голову батькові, що спав. Після скоєного син зізнався матері у вбивстві, а слідчим пояснив, що був дуже сердитий і не думав про наслідки.

