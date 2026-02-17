Батько застрелив дружину та трьох дітей на хокейному матчі: шокувальні подробиці (фото)

Місце події / © Associated Press

У американському місті Поуктакет, під час шкільного хокейного матчу, батько відкрив вогонь по власній дружині та трьох дітях, після чого застрелився. Двоє людей загинули, ще троє перебувають у критичному стані в лікарні

Про це повідомляє Fox News та New York Post.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася близько 14:30 у арені Dennis M. Lynch, де проходив турнір серед шкіл. Стріляв 56-річний Роберт Дорган, який також відомий як Роберта Еспозіто. Він був батьком старшокласника North Providence High School, однієї зі шести шкіл, що брали участь у матчах.

Мати дитини загинула на місці, одна з дітей — у лікарні. Ще одна дитина та сімейний друг отримали поранення. Очевидці розповіли, що глядачі та гравці кинулися на підлогу, пролунало близько 11 пострілів.

Жоден із гравців хокейної команди не постраждав. Один із учасників матчу, гравець команди Coventry Олін Лоренс, розповів, що спершу подумав, що це хлопки повітряних куль, і лише згодом зрозумів, що стріляють. Гравці сховалися у роздягальні, намагаючись залишитися в безпеці.

Один із глядачів зумів відібрати у стрільця одну зброю, проте у нього була ще друга.

Мелісса Данн, глядачка турніру, втікала з арени, але повернулася, щоб знайти свого сина, який грав у матчі, і стала свідком надання допомоги постраждалим.

Мер Поуктакета Дональд Гребієн зазначив, що місто «залишається сильною та стійкою спільнотою, але сьогодні ми у скорботі». Правоохоронці працюють разом з Офісом Генерального прокурора Род-Айленду та ФБР у Бостоні для встановлення всіх фактів.

На момент стрілянини в арені проходили матчі за участю студентів шкіл Coventry, Johnston, North Providence, North Smithfield, St. Raphael Academy та Providence Country Day School. Представники шкіл підтвердили, що їхні учні не постраждали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області чоловік застрелив двох своїх дітей-підлітків із мисливської рушниці, а потім покінчив життя самогубством.