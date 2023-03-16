Батько змусив сина 17 годин грати на смартфоні: за що він його покарав 

Чоловік вважає, що його дитина багато часу проводить за мобільними іграми.

Житель Китаю на прізвище Хуан, виявивши, що його син непомітно грає в мобільні ігри до пізньої ночі, вирішив покарати його, змусив його грати 17 годин поспіль.

Про це повідомляє The New Paper.

Чоловік помітив, що хлопчик таємно грає на смартфоні всю ніч, замість виспатися перед навчанням.

Батько зателефонував до школи, попросивши відпустити хлопчика на один день. Потім він оголосив синові, що він гратиме весь день, але не спатиме. Спочатку той був дуже радий, але згодом з'ясувалося, що батько не має наміру порушувати поставлені умови. Хуан сидів поруч із сином і стежив, щоб він не переривався. У результаті чоловік змусив хлопчика грати 17 годин поспіль.

За деякий час дитина заснула за грою, але батько розбудив її і зажадав продовження. Нарешті школяр благав про помилування і обіцяв більше ніколи не робити цього вночі.

Раніше стало відомо, що індійський в'язень Кайшар Алі проковтнув мобільний телефон під час огляду офіцером-охоронцем.

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