Батько змусив свого 13-річного сина займатися сексом: все закінчилось неочікувано

У Британії батька засудили на чотири роки за те, що він найняв секс-працівницю для свого 13-річного сина і запропонував йому кокаїн.

Про це пише dailymail.co.uk.

Чоловік стверджував у суді, що був "хорошим батьком", і не виявляв жодних докорів сумління, кажучи, що організував послуги повій, щоб підбадьорити сина після розриву романтичних стосунків.

Чоловік, ім'я якого не може бути назване, домовився з двома секс-працівницями про зустріч у готелі в Лондоні.

Потім він сказав своєму синові "не будь бовдуром", коли хлопець сказав, що не хоче займатися сексом з 26-річною дівчиною.

Він також запропонував синові затягнутися кокаїном, але хлопець відповів: "Мені лише 13, це смішно".

Батько визнав себе винним у тому, що втягнув дитину в сексуальні стосунки, а також пропонував їй кокаїн.

Прокурорка Джудіт Бенсон сказала, що мати хлопчика неохоче погодилася на те, щоб він провів ніч з батьком. Коли вона про все дізналася, то звернулася до поліції.

Коли дві жінки приїхали, батько сказав їм, що його синові вже 18 років. Потім хлопця відвели до окремої кімнати, де він неохоче дозволив 26-річній секс-працівниці здійснити з ним статевий акт. У заяві до поліції хлопчик зазначив, що не хотів цього робити і відчував огиду. Після цього батько заплатив жінкам по 150 фунтів стерлінгів – і вони пішли.

Суддя засудив його до чотирьох років позбавлення волі за організацію сексуального злочину проти дитини.

Нагадаємо, на Тернопільщині через молитву бабуся катувала онука.

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