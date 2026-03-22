Батьки 5-річної дівчинки судяться з курортом через надто гарячий напій: подробиці

На гірськолижному курорті Heavenly Mountain, що на межі американських штатів Каліфорнія та Невада, 5-річна дівчинка отримала тяжкі опіки та незворотні шрами через надзвичайно гарячий напій. Інцидент стався під час сімейного відпочинку у 2024 році, коли дитина випадково пролила на себе гарячий шоколад, який їй подали без захисної кришки.

Про деталі нещасного випадку та судовий позов родини до власників курорту пише People.

Небезпечний напій без кришки

Під час катання на лижах Бріттані та Джошуа Бернс зупинилися на перерву в гірському кафе Sky Deck. Мати замовила для доньки гарячий шоколад. Згідно з матеріалами судової справи, касир додав збиті вершки і посунув склянку по стійці прямо до малолітньої дитини. При цьому він не закрив напій кришкою.

Коли дівчинка спробувала відпити, вона пролила рідину всередину свого лижного комбінезона, оскільки шоколад виявився обпікаюче гарячим.

Довічні шрами та суд

Як розповів адвокат родини Роджер Драєр, дівчинка отримала сильні опіки грудної клітки та живота, які залишили їй шрами на все життя. Хоча точна температура напою в позові не вказується, батьки переконані, що вона була «надмірною, непотрібною та небезпечною для споживання, особливо для неповнолітніх».

Родина звинувачує курорт у недбалості та вимагає компенсації за медичні витрати, фізичні й моральні страждання, а також втрату радості життя. Адвокат наголошує, що хоча батьки підписували стандартну відмову від претензій щодо ризиків самого катання на лижах, вони не могли передбачити, що в кафе дитині подадуть напій, розігрітий до температури, «непридатної для людини».

