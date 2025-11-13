Батьки купили для свого сина наречену за 5000 євро та 5 пляшок віскі: усе закінчилося несподівано

Батьки "купили" сину наречену / © Фото з відкритих джерел

В Іспанії сталась шокувальна історія: батьки нібито продали свою 14-річну доньку за 5000 євро та 5 пляшок віскі. Згодом поліція викрила злочин, проте підлітка відмовилась свідчити проти рідні.

Про це пише mirror.co.uk.

Поліція заарештувала п’ятьох осіб після угоди між батьками підлітки та іншою парою, які хотіли видати неповнолітню дівчину заміж за свого сина. Поліцейські в Іспанії заявили, що про цей шокувальний злочин стало відомо, коли вони помітили дівчину, яка жебракувала біля місцевого супермаркету в західній Каталонії.

Місцеві поліцейські заявили, що батьки 14-річної дівчинки погодилися продати її чоловікові і отримали за це 5000 євро, п’ять пляшок віскі та продукти харчування від подружжя з міста Льєйда в Каталонії.

У поліції заявили, що молода дівчина «залишалася під контролем сім’ї, яка її придбала, з метою укладення примусового шлюбу». Вони додали, що дівчині також заборонялося ходити до школи, і вона була змушена була жебракувати.

Поліція вперше виявила 14-річну дівчину біля супермаркету. Слідчі заявили, що, на їхню думку, неповнолітню «продали» відповідно до ромської культурної традиції, яка не має юридичної сили в Іспанії.

Поліція заарештувала батьків підлітки, подружжя, яке «купило» її, та їхнього 20-річного сина, який, як стверджується, одружився з дівчиною. Троє затриманих були заарештовані за підозрою в торгівлі людьми і отримали заборону контактувати з дівчиною.

Місцева преса пише, що вони вже звільнені з в’язниці в очікуванні подальшого розслідування. Джерело стверджує, що дівчина вирішила повернутися до своєї сім’ї і заявила, що не вважає себе жертвою злочину.