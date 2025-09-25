Батьки під час відпустки випадково вбили свою дитину: шокувальні подробиці

Батьки випадково вбили немовля / © pixabay.com

Під час відпустки у Греції батьки випадково вбили 2-місячне немовля.

Про це пише mirror.co.uk.

Батьки із немовлям відпочивали на острові Крит. Дитина з Фінляндії була знайдена мертвою в готельному номері в приморському селі Калівес, неподалік від Ханьї, на початку цього тижня.

На місце події негайно прибули служби екстреної допомоги, включаючи співробітників поліції, парамедиків та судового медика.

Попередні висновки місцевого коронера свідчать про те, що причиною смерті могло бути задушення.

Одна з версій, що розглядається, полягає в тому, що батьки «задушили» свою дитину, коли вона спала.

Батьки були в розпачі через те, що сталося, їх арештували на місці події. Після допиту їх відпустили.

Обоє пройшли токсикологічні тести і, як очікується, з'являться перед прокурором в очікуванні суду. Грецька поліція підтвердила, що батькам загрожує звинувачення в ненавмисному вбивстві через недбалість, оскільки на даний момент докази не вказують на умисел, повідомляє інше грецьке видання.