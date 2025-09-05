Батьки тримали дітей у "підземеллі" без ліжок та карали електрошокером: деталі

Затриманні. Фото: Департамент шерифа округу Фейєтт

У містечку Редстоун, штат Пенсильванія, заарештували 65-річного Джеймса Рассела та 41-річну Карлі Кал. Їх звинувачують у тому, що вони тримали своїх п’ятьох дітей віком від 5 до 14 років у приміщенні, схожому на «підземелля».

Про це повідомило видання Metro.

Розслідування розпочалося на початку серпня після звернення одного з родичів. Коли слідчі приїхали до будинку, вони побачили забиті дошками вікна, стіни, вкриті фекаліями, бліх, майже повну відсутність їжі та одягу. У дитячій спальні не було ліжок, двері зачинялися зовні трьома засувами й не мали ручки. За даними поліції, у кімнаті встановили камери спостереження, що передавали сигнал до кімнати батька.

У кримінальній скарзі зазначається, що Рассел змусив Карлі Кал застосувати електрошокер проти однієї з дітей як покарання. Під час обшуку правоохоронці вилучили електрошокер, муляж пістолета, камеру, наркотики та приладдя для їхнього вживання.

Прокурор округу Феєтт Майк Обеле заявив, що діти фактично перебували у полоні, а використання електрошокера проти них не має жодного виправдання. Патрульний Еллі Вілсон, який брав участь у рятувальній операції, назвав умови, в яких жили діти, «огидними».

Усіх п’ятьох дітей забрали з будинку та передали під опіку Служби у справах дітей і молоді округу Феєтт. Батькам інкримінують напад з обтяжувальними обставинами, створення загрози життю та здоров’ю дітей, необережне створення небезпеки, незаконне використання електрошокера й злочини, пов’язані зі зброєю.

