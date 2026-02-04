Реклама

В Австралії поліція була шокована трагічною сценою чотирикратного вбивства-самогубства, коли подружжя вбило своїх дітей і домашніх тварин, а потім і себе.

Про це повідомляє Daily Star.

О 8:15 ранку до будинку сім'ї викликав поліцію соціальний працівник, який регулярно допомагав хлопчикам, обидва з яких страждали на важку форму невербального аутизму. Соціальний працівник прибув до будинку для запланованого візиту, але не зміг зв'язатися з родиною.

Тіла 50-річного Джаррода Клуна, його партнерки 49-річної Майвенни Гоасдуе та їхніх підлітків-синів 16-річного Леона і 14-річного Отіса були знайдені вранці 30 січня в їхньому будинку в Перті. Як стало відомо, соціальний працівник знайшов у будинку записку з написом: «Не входити». Поряд із запискою доглядач знайшов вказівку зателефонувати до служби екстреної допомоги.

Після того, як поліцейські увійшли до будинку сім'ї, вони виявили всіх чотирьох членів сім'ї Клун мертвими поруч із двома собаками та котом. Тіла загиблих були розташовані в різних кімнатах будинку. Поліція повідомила, що смерть не була насильницькою за характером, і для вбивства мешканців не було використано зброю.

У п'ятницю детектив відділу вбивств Джессіка Секуро заявила: «Хоча розслідування ще лише розпочалося, поліція розслідує цю справу як вбивство-самогубство».

Джаррод і Майвенна

Крім того, поліція заявила, що обидва підлітки мали «серйозні проблеми зі здоров'ям», а в повідомленнях також зазначалося, що сім'я втратила державну допомогу на утримання одного з хлопців, який мав інвалідність.

У суботу слідчі виявили другу записку, ймовірно лист, яка допомогла їм дійти висновку, що трагедія була подвійним вбивством-самогубством. Майвенна Гоасдуе, яку звали Май, була учасницею декількох спільнот у Facebook, де вона описувала своїх дітей як таких, що страждають на «тяжкий» аутизм.

Друг Май сказав, що пара почувалася все більш ізольованою, і додав: «Вони часто почувалася ізольованими, без підтримки і покинутими родиною, друзями, службами підтримки, школами, Національною програмою страхування інвалідності (NDIS), системою охорони здоров'я та суспільством в цілому. Ніхто не може зрозуміти їхню нескінченну боротьбу за підтримку та послуги, яких вони так відчайдушно потребували. Май навіть не віддавала своїх хлопчиків на тимчасовий догляд, щоб вони не зазнали жорстокого поводження. Я можу уявити, що відсутність підтримки та хронічне недосипання, оскільки хлопчики не спали вночі, а довгі шкільні канікули, під час яких вони проявляли складні форми поведінки, змусили Май і Джаррода відчути, що у них немає іншого вибору».

Після смерті членів сім'ї друзі сім'ї Клун і члени громади віддали їм данину поваги і висловили своє розчарування тим, що Леон і Отіс не отримали більшої підтримки від NDIS.

Менторка Медді Пейдж, написала у Facebook: «Хлопчики Клун завжди будуть займати особливе місце в моєму серці — вони навчили мене мислити нестандартно, коли йдеться про роботу з аутизмом, і нагадали мені, що спілкування — це набагато більше, ніж слова».

Прем'єр-міністр Західної Австралії Роджер Кук заявив, що, попри те, що його уряд зосереджується на поліцейському розслідуванні інциденту, необхідно також зрозуміти глибші проблеми. Кук сказав: «У такі моменти ти запитуєш себе: Чому? Що пішло не так? Чи можна було це запобігти? Зараз ми повинні пройти процес розслідування, щоб з'ясувати факти, які допоможуть нам відповісти на ці запитання».

